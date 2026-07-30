L’esterno sinistro continua a essere il tassello più difficile del mercato della Roma. Paradossalmente, proprio il ruolo considerato prioritario in questa sessione estiva è quello sul quale i giallorossi sembrano essere ancora più lontani dalla fumata bianca. È questo il quadro che emerge dai principali quotidiani in edicola oggi, tutti concordi nel descrivere una situazione ancora aperta e senza un’accelerazione decisiva.

Il nome che continua a occupare il primo posto nella lista di Trigoria è quello di Antonio Nusa. L’attaccante del Lipsia resta il piano A della dirigenza, nonostante la trattativa sia considerata estremamente complessa. Il club tedesco continua infatti a chiedere una cifra molto elevata e, almeno per il momento, la distanza economica non si è ridotta. Eppure la Roma non ha abbandonato la pista, convinta che il norvegese rappresenti il profilo ideale per alzare il livello qualitativo dell’attacco e regalare a Gasperini un giocatore di talento e prospettiva.

Nel frattempo si lavora anche sulle alternative. Tra queste rimane vivo il nome di Jean-Matteo Bahoya, che potrebbe diventare un’opportunità soprattutto nel caso in cui dovesse concretizzarsi un’uscita nel reparto offensivo. Sullo sfondo resta anche la situazione di Matias Soulé, accostato nelle ultime ore al Milan, uno scenario che potrebbe modificare le strategie giallorosse.

I quotidiani si soffermano poi sulla pista che porta ad Abde Ezzalzouli. L’interesse della Roma è concreto, ma la trattativa viene descritta come decisamente complicata. Il Betis continua a valutare il marocchino 45 milioni di euro, mentre l’offerta giallorossa si fermerebbe a 35 milioni più bonus, una distanza che al momento non è stata colmata. A rendere ancora più difficile l’operazione c’è poi la posizione del giocatore: secondo quanto riportato, Abde non considererebbe la Roma un salto di carriera così netto rispetto al Betis (anche gli spagnoli giocheranno la Champions) e per questo chiederebbe un ingaggio superiore rispetto a quello finora proposto dal club capitolino.

Le alternative, almeno per ora, sembrano essersi ridotte. Kerim Alajbegović è ormai a un passo dalla Juventus, Mbaye del Paris Saint-Germain è passato in secondo piano, mentre Leo Sauer si è trasferito allo Stoccarda. Per questo motivo, nonostante tutte le difficoltà, il nome di Nusa continua a essere quello che mette d’accordo tutti: resta il grande obiettivo della Roma, ma serviranno ancora pazienza e sviluppi concreti prima di arrivare alla svolta.

FONTI: Corsport, Il Messaggero, Gasport, Il Tempo, Leggo