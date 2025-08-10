Calciomercato Roma, l’Atalanta ci prova per Hermoso: c’è il nodo ingaggio

La Roma resta molto attiva sul mercato dei difensori, sia in entrata che in uscita. Dopo aver chiuso per Ghilardi e in attesa di ufficializzare l’arrivo di Ziolkowski, il direttore sportivo Massara è ora concentrato sul piazzare gli ultimi esuberi.
Resta in uscita Kumbulla, ma anche Hermoso potrebbe lasciare Trigoria in caso di offerta ritenuta congrua. Secondo il portale de Il Messaggero, lo spagnolo è finito nel mirino dell’Atalanta di Ivan Juric. Il tecnico croato apprezza molto il profilo dell’ex Atletico Madrid, che considera ideale per completare il reparto arretrato.
Il principale ostacolo alla trattativa è rappresentato dall’ingaggio del giocatore, superiore ai 3 milioni di euro netti a stagione. Una cifra considerata troppo alta dal club bergamasco, che starebbe valutando la possibilità di chiedere alla Roma una compartecipazione sullo stipendio o quantomeno un contributo per rendere l’operazione più sostenibile.
La situazione resta in evoluzione, con l’Atalanta interessata ma al momento prudente. Tutto dipenderà dai margini di trattativa che si apriranno nei prossimi giorni.
Fonte: ilmessaggero.it
Ok…. anche noi vogliamo Lookman….ma costa troppo ……quindi dividiamoci lo stipendio.
il nostro problema con lookman è tutto tranne che lo stipendio…
Infatti è una roba allucinante 😂
Ma come, Hermoso è stato sempre schierato da Gasp nelle ultime amichevoli facendo anche piuttosto bene e adesso verrebbe ceduto?
👏👏👏👏
Mah.. A parte l’ingaggio insostenibile per una società come la Tarantola, mi sembra Gasp sia molto entusiasta dello spagnolo..
io penso che il prestito abbia fatto bene ad hermoso, lo terrei un ultimo anno
piace così tanto a Jurić che gli preferiva Angeliño fuori ruolo.
che sciocchezze, la Roma cederebbe hermoso per un solo motivo, l’ingaggio elevato, e secondo questo scienziato lo cederebbe a una concorrente contribuendo alla spesa di cui cerca di liberarsi. Ridicolo
Dovesse andar via Hermoso oltre a Kumbulla si dovrebbe tornare su un altro centrale, e il tempo stringe.
Massara è chiamato ad un super lavoro viste le esigenze/richieste del Gasp.
I tasselli che che mancano per completare La Rosa sono diversi : esterno alto a sx, vice Angelo e mi auguro un centrocampista di spessore, tutto questo in meno di tre settimane , mi auguro che si riesca a fare tutto ciò che serve per una grande Roma !
Se dobbiamo parare anche in parte lo stipendio, ladiamo perde.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.