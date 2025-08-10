Calciomercato Roma, l’Atalanta ci prova per Hermoso: c’è il nodo ingaggio

La Roma resta molto attiva sul mercato dei difensori, sia in entrata che in uscita. Dopo aver chiuso per Ghilardi e in attesa di ufficializzare l’arrivo di Ziolkowski, il direttore sportivo Massara è ora concentrato sul piazzare gli ultimi esuberi.

Resta in uscita Kumbulla, ma anche Hermoso potrebbe lasciare Trigoria in caso di offerta ritenuta congrua. Secondo il portale de Il Messaggero, lo spagnolo è finito nel mirino dell’Atalanta di Ivan Juric. Il tecnico croato apprezza molto il profilo dell’ex Atletico Madrid, che considera ideale per completare il reparto arretrato.

Il principale ostacolo alla trattativa è rappresentato dall’ingaggio del giocatore, superiore ai 3 milioni di euro netti a stagione. Una cifra considerata troppo alta dal club bergamasco, che starebbe valutando la possibilità di chiedere alla Roma una compartecipazione sullo stipendio o quantomeno un contributo per rendere l’operazione più sostenibile.

La situazione resta in evoluzione, con l’Atalanta interessata ma al momento prudente. Tutto dipenderà dai margini di trattativa che si apriranno nei prossimi giorni.

Fonte: ilmessaggero.it