Calciomercato Roma, le ultime della giornata: resiste la pista Depay, lo United su Abraham. Occhi su Vata, talento del Celtic

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mancano poche ore alla riapertura ufficiale del mercato e le voci di possibili affari per gennaio (ma anche per il prossimo giugno) cominciano a impazzare.

Le ultime dalla Spagna parlano ancora di un tentativo della Roma per Memphis Depay, attaccante del Barcellona in scadenza di contratto. Mourinho ha provato a convincere il calciatore, che però sembra orientato a restare in Spagna. L’ipotesi di un suo trasferimento a gennaio non è ancora tramontata.

Dall’Inghilterra invece si torna a parlare di Tammy Abraham e del suo possibile ritorno in Premier League. In particolar modo il Manchester United sembra interessato al centravanti della Roma ed è pronto a farsi seriamente avanti in estate, soprattutto considerando che il giocatore non sembra essere più un intoccabile per Mourinho.

In Italia invece si parla oggi di un possibile colpo in prospettiva: il portale Tuttomercatoweb.com afferma come nel mirino dei giallorossi ci sia Rocco Vata, gioiello dell’academy del Celtic. Di origini albanesi, ma che difende i colori dell’Irlanda (dov’è nata sua madre), il classe 2005 fa parte dell’under 23 del club scozzese da quando ha 15 anni.

Ieri il trequartista ha esordito in Scottish Premier League, ha giocato per sei minuti durante la sfida con l’Hibernian (conclusa per 0-4) dopo le ottime prestazioni in Youth League. Il giocatore interessa tanti top club italiani e europei: oltre ai giallorossi, ci sono anche Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Juventus e Milan.

In uscita occhi puntati su Shomurodov: il Torino ci sta provando, consapevole però delle alte richieste di Tiago Pinto, che vuole cedere l’uzbeko solo a titolo definitivo. I granata faranno un tentativo, ma pensano anche a delle alternative: Nzola dello Spezia e Cheddira del Bari gli altri attaccanti in lizza.