CALCIOMERCATO | Roma, l’emergenza cambia tutto: ora servono due esterni

L’infortunio di Lorenzo Pellegrini rischia di cambiare profondamente anche i programmi della Roma per gennaio. Se prima intervenire sul mercato rappresentava una necessità importante per completare la rosa, adesso per Tony D’Amico rafforzare il reparto offensivo diventa praticamente obbligatorio.

Il direttore sportivo lo aveva ammesso già alla chiusura del mercato estivo: “Numericamente siamo leggermente corti, manca un giocatore”. Da allora, però, la situazione è ulteriormente peggiorata. Dybala continua ad avere problemi fisici, Pellegrini rischia ora un lunghissimo stop e Gasperini si ritrova con pochissimi uomini utilizzabili sulla trequarti.

Per questo un solo acquisto potrebbe non essere più sufficiente. La Roma dovrà certamente cercare un esterno offensivo capace di saltare l’uomo, attaccare la profondità e garantire quei centimetri di campo che Gasperini aveva chiesto già durante l’estate. Ma, qualora i problemi fisici continuassero a ridurre le rotazioni, non è da escludere che D’Amico possa provare a portare a Trigoria addirittura due giocatori offensivi. Il nodo non riguarda soltanto i titolari. Gasperini ha Malen e Castro come centravanti, Soulé e Mora come principali soluzioni sulla trequarti, ma dietro di loro il margine è diventato sottilissimo. Pisilli e Cristante possono essere adattati più avanti, Wesley può essere avanzato, ma sono tutte mosse che finiscono per scoprire altre zone del campo.

Il mercato di gennaio, dunque, non servirà più soltanto ad aggiungere qualcosa a una squadra competitiva. Dovrà correggere una lacuna strutturale della rosa. Un esterno di qualità era già considerato una priorità dopo i tentativi sfumati nell’ultima parte dell’estate; oggi la necessità è ancora più evidente. I nomi seguiti restano diversi. Jamie Gittens continua a essere uno dei profili apprezzati, così come Jamie Leweling, inseguito fino agli ultimi giorni del mercato estivo. Sul radar resta anche Khvicha Kvernadze, altro giocatore monitorato per caratteristiche e prospettiva.

Gasperini aveva chiesto profondità. Gli infortuni stanno rendendo quella richiesta ancora più urgente. E gennaio, da semplice finestra per completare il lavoro estivo, rischia adesso di diventare uno snodo decisivo per la seconda parte della stagione della Roma.

FONTI: La Gazzetta dello Sport, Leggo, Corriere dello Sport