Calciomercato Roma, l’Inter pensa a Manu Konè nel caso in cui sfumasse Lookman

65
769

L’Inter continua ad attendere evoluzioni in merito alla vicenda Lookman, ma l’Atalanta continua a non aprire alla cessione del nigeriano e non ci sono stati contatti tra le parti negli ultimi 10 giorni.

Per questo motivo, scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito web, i nerazzurri stanno pensando anche a un cambio di strategia: viste le risposte positive di Esposito e Bonny, oltre che il fatto che diversi giocatori possono ricoprire il ruolo di trequartista nel 3-4-2-1 proposto da Chivu (da Zielinski a Frattesi, passando per Sucic, Mkhitaryan e Zalewski), Marotta e Ausilio stanno ragionando su un altro tipo di innesto.

La prima idea che l’Inter sta valutando porta il nome di Manu Koné, centrocampista della Roma. I giallorossi infatti potrebbero ora valutare anche le cessioni dei big per continuare il processo di cambiamento della rosa, con l’obiettivo di renderla più idonea possibile alle necessità di Gasperini.

Al momento solo una idea, che verrebbe approfondita qualora i nerazzurri dovessero decidere di abbandonare definitivamente la pista Lookman.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteCalciomercato Roma, chieste informazioni per Fabbian. Su di lui anche Porto e Napoli
Articolo successivoLIVE! Calciomercato Roma, offerta ufficiale per Sancho: 23 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo, il giocatore ha aperto ai giallorossi

65 Commenti

    • Si, Dovbyk, N’Dika, Konè, hanno citato anche Soulè da vendere, Perchè non Svilar? Noi dobbiamo vendere per “rifare la squadra”, mica come le strisciate che comprano a prescindere.
      L’Inter poi per favorirci, Konè e 20 milioni e ci danno il fantastico Frattesi! Potremo anche fare uno scambio Acerbi / NDicka? Svilar non gli serve, hanno già preso Donnarumma? ma andatene a fangala come diceva Bracardi!

    • A parte il fatto che prendere Koné al posto di Lookman sembra tipo la mossa di Monchi che sfuggito Malcom andò a caparsi Nzonzi (pere co’ mele), ma se non ce la fanno a tirare fuori i 50 per Lookman, credono di trovare una svendita per Manu?

    • Ma neanche io, era per lo più na battuta buttata lì e cmq mi aspettavo nell’articolo la classifica offerta fisso di 20M. Pure n’dika, in Arabia pagano 40M quello che porta le borraccie, non capisco perché a noi devono fare sempre offerte “realistiche”; lo volete ricoprire d’oro? ok, ma me ce ricopri pure a me. Ergo venderei N’dika e non vorrei solo da 60 M in su e per Kone non mi siederei ad un tavolo di trattativa per meno di 90M.

    • Manu Koné andrà al Real, o al Barca, PSG o Premier, ma tra uno o due stagioni, e per la modica cifra di 80/100M…penso.

  18. Prima Svilar, poi Ndica, ieri Soule oggi Konè. Tutti a prezzo de saldo poi..noi appena s avvicinamo a un semi sconosciuto , perché Rios quello era, so almeno 30 intrattabili. Boni si coj..ni no se dice a Roma.

  20. ahahahahahahahahahah le cessioni dei titolari ormai le fanno solo a Milano, ma anche fosse che vorremmo cederlo ormai è fuori portata per tutte le italiane… hanno difficoltà a tirar fuori 50 milioni per lookman figuratevi a cacciarne ancora di più

  27. A parte il fatto che è straordinario come questi pennivendoli riescano a leggere nel pensiero e va bene….Ma,pur non essendo un ” espertone” di calcio non capisco come uno con le caratteristiche ( ed il ruolo) di Kone , possa essere l’ alternativa ad uno con le caratteristiche ( ed il ruolo ) di Lookman… Fatemi capire,se possibile.

  29. I giocatori forti vogliono andare dove si vince non dove si arriva costantemente al massimo quinti, stranamente solo quelli scarsi non vogliono muoversi da Roma

    • Ah, ok Michè … quindi tu dai per scontato che è Konè che vuole venire da voi e non voi a cercarlo …
      state bene cosi’ …c’avete Frattesi ( che a me nemmeno dispiacerebbe a cifre “normali” ), tenetevi lui …oppure , come detto da qualcuno, si ragiona da 60/70 milioni in su…
      oppure Barella piu’ 20Ml a noi ed è vostro.

      Sempre Forza ROMA !!!

  31. non se ne parla proprio, caro polifemo,noi ci dobbiamo rafforzare non indebolire. Pensate a come ripianare i vostri debiti invece che è meglio

  32. Ma che ca di notizia è, uno deve prendere un attaccante, sfuma e va su un centrocampista. Della serie ci azzecca proprio come ruolo. Ma certi individui cambiassero mestiere se non sono capaci di fare i giornalisti.

    • si ha senso perché potrebbero fare 3 5 2 con manu e senza lookman, invece con lookman farebbero 3 4 2 1

  33. Pensa che articolo triste, avessero lo stesso ruolo potrebbe anche essere credibile, ma sono 2 ruoli diversi, ma come pensate di prendere un minimo di credibilità?

  34. Ma l’Inter, vada a quel paese che è meglio!!!! Pensasse ad altri e si ricordasse che ci ha chiesto 40 milioni per quel panchinaro sopravvalutato di Frattesi…. Kone’ sta molto molto bene alla Roma…
    Dateve pace!!!!

  37. Si come no. 100 milioni e se sentimo ar telefono. Altri 100 per ascoltare la proposta. Altri 100 per scoprire dove te la pii.
    Va bene?

    • Si, la societa lo ha offerto all’inter ma ha fatto sapere che non tratta sotto i 30 milioni

  40. La notizia se sta circolando velocemente verso tutti le organi di stampa sportiva, deve essere una smentita secca da parte della società. Chiudiamo la porta ad ogni trattiva per il nostro goiello.

  41. questa è come quando i poveri giornalai scrivevano che Svilar andava al Milan e adesso ci provano con Kone, porelli, basta dargli il giusto peso a certe notizie. Forza Roma

  42. Ma pensa n’po’ che me tocca legge!?! Ma gnente gnente penseno da pijasse puro Svilar e, già che ce stamo, puro Soulè? Ma annatevene a favve un risuttin.

  45. per me manu kone’ può andare solo se il sostituto fosse Kepren Thuram. Visto che la Juve dice che è incedibile io me lo terrei. A meno che non arrivasse un’ offerta da più di 40 milioni. È fortissimo ma a volte fa qualche errore, l’ anno scorso per alcune partite in campo non si è fatto notare e fa pochi gol. C ha dei blackout, ma è titolare della Francia, poi è un titolarissimo, fra poco inizia il campionato, il tempo per sostituirlo degnamente è pochissimo, e l’ Inter è una diretta concorrente importante

  49. la speranza è che non abbiano fatto come loro solito, e cioè andando prima dal giocatore, magari proponendogli lo stipendio raddoppiato e facendolo mettere di traverso… perché io prima di venderlo voglio vederlo con Gasperini e dei centrocampisti forti vicino che gli permettano di avvicinarsi di più all’area, perché se cominciasse pure a segnare, il prossimo anno non bastano 80-90 milioni!

  51. L’ Atalanta per lookman vuole 50 milioni e non si smuove da lì e l’ Inter non c’è l’ha, ora siccome sanno che a Trigoria si svendono i giocatori a prezzo di saldo si presenteranno con un’offerta di massimo 35 milioni

  52. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome