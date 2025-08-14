Calciomercato Roma, l’Inter pensa a Manu Konè nel caso in cui sfumasse Lookman

L’Inter continua ad attendere evoluzioni in merito alla vicenda Lookman, ma l’Atalanta continua a non aprire alla cessione del nigeriano e non ci sono stati contatti tra le parti negli ultimi 10 giorni.
Per questo motivo, scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito web, i nerazzurri stanno pensando anche a un cambio di strategia: viste le risposte positive di Esposito e Bonny, oltre che il fatto che diversi giocatori possono ricoprire il ruolo di trequartista nel 3-4-2-1 proposto da Chivu (da Zielinski a Frattesi, passando per Sucic, Mkhitaryan e Zalewski), Marotta e Ausilio stanno ragionando su un altro tipo di innesto.
La prima idea che l’Inter sta valutando porta il nome di Manu Koné, centrocampista della Roma. I giallorossi infatti potrebbero ora valutare anche le cessioni dei big per continuare il processo di cambiamento della rosa, con l’obiettivo di renderla più idonea possibile alle necessità di Gasperini.
Al momento solo una idea, che verrebbe approfondita qualora i nerazzurri dovessero decidere di abbandonare definitivamente la pista Lookman.
Fonte: Gianlucadimarzio.com
Pensa, pensace bene, nun smette mai de pensacce…
Anche io pensavo a Emma Stone nel caso sfumasse la mia compagna.
si possono attaccare e tirare forte forte ma davvero forte
Si, Dovbyk, N’Dika, Konè, hanno citato anche Soulè da vendere, Perchè non Svilar? Noi dobbiamo vendere per “rifare la squadra”, mica come le strisciate che comprano a prescindere.
L’Inter poi per favorirci, Konè e 20 milioni e ci danno il fantastico Frattesi! Potremo anche fare uno scambio Acerbi / NDicka? Svilar non gli serve, hanno già preso Donnarumma? ma andatene a fangala come diceva Bracardi!
A parte il fatto che prendere Koné al posto di Lookman sembra tipo la mossa di Monchi che sfuggito Malcom andò a caparsi Nzonzi (pere co’ mele), ma se non ce la fanno a tirare fuori i 50 per Lookman, credono di trovare una svendita per Manu?
Mh mh….ok Barella, Thuram e conguaglio e s’abbracciamo….vabbè che fà callo però così è troppo.
Ma nemmeno, Barella mi pare in declino.
Ma neanche io, era per lo più na battuta buttata lì e cmq mi aspettavo nell’articolo la classifica offerta fisso di 20M. Pure n’dika, in Arabia pagano 40M quello che porta le borraccie, non capisco perché a noi devono fare sempre offerte “realistiche”; lo volete ricoprire d’oro? ok, ma me ce ricopri pure a me. Ergo venderei N’dika e non vorrei solo da 60 M in su e per Kone non mi siederei ad un tavolo di trattativa per meno di 90M.
ahahahah ahahahah ahahahah
Pensa pensa
L’inter pensa male…cercasse altrove!
120milioni + Frattesi
Frattesi sta bene dov’è. un’altro sopravvalutato.
abbiamo già dato…
quindi 120 milioni
tra le tante fregnacce sentite questa le supera tutte
Pure a me piace la Ferrari invece della mia utilitaria….!!! Ma vaff….lo!!!
naturalmente Kone al prezzo di soli 20 milioni, o cavallo di ritorno con Chivu in difesa.
Ahahahahahah
manu konè è incedibile, pensate quel che vi pare e poi attaccateve
Manu Koné andrà al Real, o al Barca, PSG o Premier, ma tra uno o due stagioni, e per la modica cifra di 80/100M…penso.
ahahahahahaha
100 milioni e lautaro Martinez e ci sediamo
la serie continua
Dovbyk, Ndika, adesso Konè e domani Wesley
Non si tratta di soldi, kone a differenza di lookman a milano non ci vuole venire
E domani Repubblica fisserà il prezzo: 30 milioni, ma l’Inda offre 25 + bonus….
Non me toccate Manu Koné, non scherziamo proprio!
Falli pensa ‘, falli pensa’ je se fondera’ er cervello
Prima Svilar, poi Ndica, ieri Soule oggi Konè. Tutti a prezzo de saldo poi..noi appena s avvicinamo a un semi sconosciuto , perché Rios quello era, so almeno 30 intrattabili. Boni si coj..ni no se dice a Roma.
Se per Frattesi ci hanno chiesto 40 mln, Konè direi che un’ottantina andrebbero bene
ahahahahahahahahahah le cessioni dei titolari ormai le fanno solo a Milano, ma anche fosse che vorremmo cederlo ormai è fuori portata per tutte le italiane… hanno difficoltà a tirar fuori 50 milioni per lookman figuratevi a cacciarne ancora di più
Ai bauscia nerazzurri non cederei neanche un magazziniere
Regà so sincero se ce danno 150 milioni io glielo do.Tanto l’Inter ce li ha no?
Ce pensa intensamente,come il Bilan pensava a Svilar..
si naturalmente il prezzo sarà 10 milioni pagabili in 5 rate.
La Roma non venderà mai kone all’ Inter quindi è inutile parlarne
ahahahah ahahahah ah non hanno un centesimo…
A parte il fatto che è straordinario come questi pennivendoli riescano a leggere nel pensiero e va bene….Ma,pur non essendo un ” espertone” di calcio non capisco come uno con le caratteristiche ( ed il ruolo) di Kone , possa essere l’ alternativa ad uno con le caratteristiche ( ed il ruolo ) di Lookman… Fatemi capire,se possibile.
No, a meno che il DS dell’Inter adesso sia Monchi…
famo 220 mln cash e Nun se ne parla più….
Sempre Forza Roma
I giocatori forti vogliono andare dove si vince non dove si arriva costantemente al massimo quinti, stranamente solo quelli scarsi non vogliono muoversi da Roma
penso che neanche nelle squadre che prendono 5 gol in finale vogliano andare .
Ah, ok Michè … quindi tu dai per scontato che è Konè che vuole venire da voi e non voi a cercarlo …
state bene cosi’ …c’avete Frattesi ( che a me nemmeno dispiacerebbe a cifre “normali” ), tenetevi lui …oppure , come detto da qualcuno, si ragiona da 60/70 milioni in su…
oppure Barella piu’ 20Ml a noi ed è vostro.
Sempre Forza ROMA !!!
Si accettano offerte dai 120mln in su.
non se ne parla proprio, caro polifemo,noi ci dobbiamo rafforzare non indebolire. Pensate a come ripianare i vostri debiti invece che è meglio
Ma che ca di notizia è, uno deve prendere un attaccante, sfuma e va su un centrocampista. Della serie ci azzecca proprio come ruolo. Ma certi individui cambiassero mestiere se non sono capaci di fare i giornalisti.
si ha senso perché potrebbero fare 3 5 2 con manu e senza lookman, invece con lookman farebbero 3 4 2 1
Pensa che articolo triste, avessero lo stesso ruolo potrebbe anche essere credibile, ma sono 2 ruoli diversi, ma come pensate di prendere un minimo di credibilità?
Ma l’Inter, vada a quel paese che è meglio!!!! Pensasse ad altri e si ricordasse che ci ha chiesto 40 milioni per quel panchinaro sopravvalutato di Frattesi…. Kone’ sta molto molto bene alla Roma…
Dateve pace!!!!
seeee…dopo questa posso chiudere il pc e non leggere piu le notizie fino a domani
Ma il campionissimo Frattesi non basta?
Forza Roma
Si come no. 100 milioni e se sentimo ar telefono. Altri 100 per ascoltare la proposta. Altri 100 per scoprire dove te la pii.
Va bene?
Deve essere un uscita ufficiale della società dichiarando l’incedibilita di Koné.
Si, la societa lo ha offerto all’inter ma ha fatto sapere che non tratta sotto i 30 milioni
kone non si tocca
La notizia se sta circolando velocemente verso tutti le organi di stampa sportiva, deve essere una smentita secca da parte della società. Chiudiamo la porta ad ogni trattiva per il nostro goiello.
questa è come quando i poveri giornalai scrivevano che Svilar andava al Milan e adesso ci provano con Kone, porelli, basta dargli il giusto peso a certe notizie. Forza Roma
Ma pensa n’po’ che me tocca legge!?! Ma gnente gnente penseno da pijasse puro Svilar e, già che ce stamo, puro Soulè? Ma annatevene a favve un risuttin.
Mi siedo solo per offerte a 9 cifre.
Grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti. Frederic Massara
giu le mani da kone`
per me manu kone’ può andare solo se il sostituto fosse Kepren Thuram. Visto che la Juve dice che è incedibile io me lo terrei. A meno che non arrivasse un’ offerta da più di 40 milioni. È fortissimo ma a volte fa qualche errore, l’ anno scorso per alcune partite in campo non si è fatto notare e fa pochi gol. C ha dei blackout, ma è titolare della Francia, poi è un titolarissimo, fra poco inizia il campionato, il tempo per sostituirlo degnamente è pochissimo, e l’ Inter è una diretta concorrente importante
100 milioni e s’abbracciamo…vedere denaro…vedere cammello…
120 milioni + Lautaro Ve do mia suocera in aggiunta……
Da dare a 30 milioni per investire sull’attaccante
la speranza è che non abbiano fatto come loro solito, e cioè andando prima dal giocatore, magari proponendogli lo stipendio raddoppiato e facendolo mettere di traverso… perché io prima di venderlo voglio vederlo con Gasperini e dei centrocampisti forti vicino che gli permettano di avvicinarsi di più all’area, perché se cominciasse pure a segnare, il prossimo anno non bastano 80-90 milioni!
sulla carta igienica rosa sta scritto che è la Roma che lo vuole vendere all’Inter, ma qualcuno ci crede.
L’ Atalanta per lookman vuole 50 milioni e non si smuove da lì e l’ Inter non c’è l’ha, ora siccome sanno che a Trigoria si svendono i giocatori a prezzo di saldo si presenteranno con un’offerta di massimo 35 milioni
