CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 6 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Roma su Lucca: contatti con l’agente

Lorenzo Lucca (24) continua a far gola a mezza Serie A. Anche la Roma – insieme alla Juventus – ha avuto contatti con l’agente dell’attaccante classe 2000. Ma la richiesta dell’Udinese resta alta: 40 milioni. In pole c’è il Napoli, seguito dal Milan. (calciomercato.com)

Ore 10:30 – Krstovic attende la Roma: il sì a Gasperini è già arrivato

L’attaccante del Lecce Nikola Krstovic (25) ha già dato l’ok al trasferimento alla Roma. Gradisce Gasperini e sarebbe pronto al salto, ma i giallorossi valutano anche profili più duttili per affiancare Dovbyk come il georgiano Mikautadze (23). (Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – Wesley-Roma, cresce l’ottimismo

Contatti continui tra Roma e Flamengo per il terzino destro Wesley (21). Il giocatore spinge per trasferirsi in giallorosso e l’affare può chiudersi a 20 milioni più bonus con percentuale sulla rivendita. Il Flamengo apprezza i modi della Roma e il giocatore sogna di emulare Cafu e Maicon. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:20 – Ratiu e Zortea sul taccuino: le alternative a Wesley

In caso di mancato accordo per Wesley, la Roma ha pronti i piani di riserva: piacciono Andrei Ratiu (27) del Rayo Vallecano e Nadir Zortea (24) del Cagliari. Entrambi possono garantire corsa e duttilità sulla corsia destra. (Il Messaggero)

Ore 8:30 – Roma su O’Riley: contatti per il danese in uscita dal Brighton

Massara lavora per Matt O’Riley (25), centrocampista classe 2000 del Brighton. Il danese è in rotta col club inglese e può essere il rinforzo giusto per la mediana. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…