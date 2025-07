CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 20 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:00 – Lazaro offerto, ma non convince

Valentin Lazaro (29), esterno del Torino che può giocare su entrambe le fasce, è stato offerto alla Roma ma difficilmente potrà diventare una pista percorribile. (Il Tempo)

Ore 9:35 – Fatta per Ferguson, da chiarire il riscatto

E’ fatta per l’arrivo di Evan Ferguson (21), ma i giornali si dividono sulla cifra del diritto di riscatto: secondo Il Romanista è stato fissato in 35 milioni, per Il Tempo sono 38, per la Gazzetta invece si toccheranno i 40 milioni.

Ore 8:40 – La Roma tratta il prezzo di Ghilardi

Dopo Wesley, la Roma si concentrerà sull’affare Ghilardi (22) e proverà a chiudere l’accordo col Verona. A Trigoria contano di definire l’operazione per una decina di milioni che verranno diluiti in più esercizi. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Wesley in arrivo per 25 milioni più bonus

Siamo alle strette finali per Wesley (21): l’affare tra Roma e Flamengo è quasi fatto per 25 milioni più 2-3 di bonus. Il giocatore preme per arrivare il prima possibile alla corte di Gasp: il suo sbarco nella Capitale è atteso a metà settimana prossima. (Il Tempo / Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…