CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 7 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Paixao sempre nei radar

Igor Paixao (25), trequartista del Feyenoord, è ancora nel mirino della Roma: il brasiliano viene considerato uno dei rinforzi ideali per il ruolo di seconda punta alle spalle del centravanti. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:10 – O’Riley e Kökçü, corsa a due per la mediana

Il centrocampista danese del Brighton O’Riley (24), in rotta con il club inglese, è il primo obiettivo di Gasperini per rinforzare il reparto. Costo stimato tra i 20 e 22 milioni. Sul taccuino anche Orkun Kökçü (24) del Benfica, ma resta forte la concorrenza dell’Inter. (Gazzetta dello Sport)

Ore 09:45 – Wesley: trattativa calda con il Flamengo

Prosegue il pressing della Roma per Wesley (21), esterno destro del Flamengo valutato 30 milioni. La trattativa resta in bilico tra i 25 e i 30 milioni, con Everton pronto a entrare in gioco per facilitare l’affare. Alternative in casa: Pubill (22) e Zortea (26). (Il Messaggero)

Ore 9:00 – Attacco in fermento: Mikautadze e Krstovic nel mirino

Gasperini punta forte su Georges Mikautadze (23), in uscita dal Lione, e Nikola Krstovic (25), il gioiello del Lecce valutato 35 milioni. Da monitorare anche Lorenzo Lucca (24), con Udinese che chiede 40 milioni. Intanto Shomurodov (29) è vicino al Basaksehir. (Leggo / Corriere dello Sport)

Ore 8:30 – Ortiz possibile rinforzo difensivo

La Roma segue con interesse il centrale brasiliano del Flamengo Leo Ortiz (28), classe ’96 con passaporto italiano. Prezzo intorno ai 15 milioni, ma la Juventus è vigile. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Occhi puntati su Rayan Vitor del Vasco da Gama

Rayan Vitor (18), esterno offensivo, è nel mirino della Roma per un futuro da vice Soulé. Il ragazzo ha già attirato interesse da club europei e anche da Ancelotti in ottica nazionale maggiore. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – Paredes verso il Boca Juniors: attesa proposta ufficiale

Leandro Paredes (31) si avvicina al Boca Juniors, la Roma non vorrebbe scendere sotto i 3,5 milioni per la cessione ma gli argentini trattano al ribasso. L’uscita di Leo è fondamentale per sbloccare l’arrivo di nuovi rinforzi a centrocampo. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…