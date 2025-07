CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 30 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Nardoni e Paulinha in lizza per la mediana

Per il centrocampo, oltre a Palhinha (30) in uscita dal Bayern Monaco, si sta valutando il profilo di Juan Ignacio Nardoni (23) del Racing, mediano argentino dotato di passaporto italiano. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:10 – Solbakken vicinissimo al Nordsjælland

Ola Solbakken (26) è vicino all’addio. L’attaccante norvegese è da inizio ritiro un separato in casa: non è stato convocato da Gasperini il giorno del raduno e si sta allenando da solo a Trigoria. Dopo l’ultima esperienza in prestito all’Empoli è pronto a ripartire dal Nordsjælland, a un passo dall’acquisto di Solbakken. (Bold)

Ore 8:55 – Voci su Dovbyk, Gasp sogna Hojlund

Non si placano le voci di mercato su Dovbyk (28). Leeds e West Ham hanno effettuato dei sondaggi, ma offerte concrete a Trigoria non sono arrivate. Il sogno di Gasperini è Hojlund (23), ma Artem non andrà via per meno di 40 milioni di euro. Sullo sfondo c’è sempre Krstovic (25). (Il Messaggero)

Ore 7:50 – Fabio Silva è un’occasione, può arrivare per 15 milioni

Fabio Silva (23), attaccante jolly del Weolverhampton, piace a Massara e ha il contratto in scadenza nel 2026: per questo può essere preso a 15 milioni di euro circa. In Premier guadagna 2 milioni, stipendio alla portata dei giallorossi. (Corriere dello Sport)

Ore 7:00 – Fatta per Ghilardi, al Verona 10,5 milioni più bonus

La trattativa per Ghilardi (22) sembra finalmente arrivata alla fumata bianca definitiva: ieri in serata nuovo summit tra Roma e Verona per limare gli ultimi dettagli. Affare da 10,5 milioni più bonus.

