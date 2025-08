CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 2 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Obiettivo Haidara a centrocampo

La Roma è al lavoro per completare la rosa in vista del ritiro inglese e tra gli obiettivi a centrocampo spunta Amadou Haidara del Lipsia. Classe ’98, mediano del Mali, è tra i migliori in Bundesliga per intercetti e palloni recuperati. Ha una valutazione intorno ai 20 milioni. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:20 – Ufficiale l’acquisto di Ghilardi

La Roma ha appena ufficializzato l’acquisto di Daniele Ghilardi (22) dal Verona…LEGGI IL COMUNICATO UFFICIALE

Ore 8:30 – Mavrapanos per la difesa

Non solo Cresswell. Massara sta seguendo con grande attenzione anche il profilo di Konstantinos Mavropanos (27) del West Ham per la retroguardia. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…