CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 28 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:30 – Offerto Tessman, la Roma valuta

Offerto alla Roma il centrocampista americano Tanner Tessman (23) del Lione: la Roma sta valutando il profilo dello statunitense per rinforzare la panchina. (Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – Contatti intensificati con De Cuyper

Nelle ultime ore i giallorossi hanno intensificato i contatti con l’entourage di De Cuyper (24), il preferito per sostituire Angeliño anche se l’idea Gosens (30) non è tramontata. (Il Messaggero)

Ore 9:30 – Giallo Paredes: tutto fatto o no col Boca?

Si apre un piccolo giallo relativo a Leandro Paredes (30): per quasi tutti i giornali il suo ritorno al Boca è cosa fatta, con la Roma che incasserà 3,5 milioni e il giocatore che firmerà un triennale. Non è sulla stessa linea Il Tempo, che afferma come il club argentino non abbia ancora mosso passi concreti per il centrocampista.

Ore 8:25 – O’Riley aspetta la Roma

Matt O’Riley (24) sembra aver scelto la Roma di Gasperini e attende una mossa del club capitolino. Il Brighton chiede 25 milioni, i giallorossi vorrebbero il mediano danese a un prezzo più basso. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…