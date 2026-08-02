CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 2 agosto 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:10 | Sondaggio per Spence, il Tottenham spara alto

Djed Spence (25) è l’ultimo nome accostato alla Roma per il ruolo di esterno a tutta fascia. Secondo Il Romanista, il laterale del Tottenham è un profilo seguito anche da Juventus e Inter, ma le richieste degli inglesi sono molto elevate: da Londra non intendono scendere sotto i 40 milioni di euro per il cartellino. Una cifra che rende la pista complicata per i giallorossi. (Il Romanista)

Ore 10:00 | Nusa ha detto sì, ma pista in salita

Antonio Nusa (21) resta l’obiettivo numero uno della Roma per l’esterno offensivo sinistro. La trattativa però resta complicata: il Lipsia non scende dalla richiesta di 50-60 milioni e non si registrano ancora passi avanti decisivi. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento in giallorosso, ma manca l’accordo tra i club. (Il Romanista / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero)

Ore 09:45 – Endrick, contatti vivi col Real

Endrick (19) resta un profilo seguito con attenzione dalla Roma per l’attacco. D’Amico prosegue i contatti col Real Madrid e il brasiliano piace più di Mastantuono, ma prima potrebbe servire l’uscita di Soulé. La formula resta un nodo: la Roma non vorrebbe un semplice prestito secco. (Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero)

Ore 9:20 | Soulé, Milan sullo sfondo

Matias Soulé (23) resta un nome da seguire in uscita. La sua eventuale partenza potrebbe aprire lo spazio per un tentativo della Roma su Endrick o Mastantuono. Il Milan resta sullo sfondo, ma al momento non risultano sviluppi concreti oltre all’interesse già emerso. (Il Tempo / Il Messaggero)

Ore 8:00 | Moreira, pista tramontata

Diego Moreira (21) non è più una pista calda per la Roma. Dopo i contatti con lo Strasburgo, i giallorossi hanno virato su altri obiettivi a causa delle elevate richieste del club francese. (Il Romanista)

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