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CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

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CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 2 agosto 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:10 | Sondaggio per Spence, il Tottenham spara alto

Djed Spence (25) è l’ultimo nome accostato alla Roma per il ruolo di esterno a tutta fascia. Secondo Il Romanista, il laterale del Tottenham è un profilo seguito anche da Juventus e Inter, ma le richieste degli inglesi sono molto elevate: da Londra non intendono scendere sotto i 40 milioni di euro per il cartellino. Una cifra che rende la pista complicata per i giallorossi. (Il Romanista)

Ore 10:00 | Nusa ha detto sì, ma pista in salita

Antonio Nusa (21) resta l’obiettivo numero uno della Roma per l’esterno offensivo sinistro. La trattativa però resta complicata: il Lipsia non scende dalla richiesta di 50-60 milioni e non si registrano ancora passi avanti decisivi. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento in giallorosso, ma manca l’accordo tra i club. (Il Romanista / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero)

Ore 09:45 – Endrick, contatti vivi col Real

Endrick (19) resta un profilo seguito con attenzione dalla Roma per l’attacco. D’Amico prosegue i contatti col Real Madrid e il brasiliano piace più di Mastantuono, ma prima potrebbe servire l’uscita di Soulé. La formula resta un nodo: la Roma non vorrebbe un semplice prestito secco. (Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero)

Ore 9:30 | Roma-Read è un nuovo intrigo: Gasp alza il telefono, il Feyenoord il prezzo

Ore 9:20 | Soulé, Milan sullo sfondo

Matias Soulé (23) resta un nome da seguire in uscita. La sua eventuale partenza potrebbe aprire lo spazio per un tentativo della Roma su Endrick o Mastantuono. Il Milan resta sullo sfondo, ma al momento non risultano sviluppi concreti oltre all’interesse già emerso. (Il Tempo / Il Messaggero)

Ore 8:00 | Moreira, pista tramontata

Diego Moreira (21) non è più una pista calda per la Roma. Dopo i contatti con lo Strasburgo, i giallorossi hanno virato su altri obiettivi a causa delle elevate richieste del club francese. (Il Romanista)

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2 Commenti

  1. Scusate…ma stamattina leggere le notizie del calciomercato c’è da sentirsi male
    Ma veramente così stiamo?
    Che vergogna. La stessa identica squadra dell’anno scorso con Castro in più ed almeno altri otto in meno.
    Annamo bene……annamo popo bene

  3. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

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