CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 6 agosto 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 | Fofana alternativa a Nusa, ma restano dubbi fisici

La Roma continua a valutare Malick Fofana (21) come principale alternativa a Nusa. Il Lione attribuisce all’esterno belga una valutazione compresa tra i 35 e i 45 milioni di euro. Alcuni osservatori giallorossi lo hanno seguito dal vivo nell’ultima partita europea, ma le richieste del club francese e i dubbi legati ai precedenti problemi alla caviglia rendono al momento la pista complicata. (Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Il Tempo)

Ore 10:20 | Salah-Eddine continua a rifiutare l’Olympiacos

Anass Salah-Eddine (24) continua a non aprire al trasferimento all’Olympiacos, nonostante la Roma abbia già trovato un accordo con il club greco per una cessione da 7-8 milioni di euro. L’operazione permetterebbe ai giallorossi di recuperare interamente l’investimento effettuato per acquistarlo dal Twente. (Il Tempo)

Ore 9:50 | Nusa resta il grande obiettivo per l’attacco

Il primo obiettivo della Roma per rinforzare la fascia offensiva sinistra resta Antonio Nusa (21). Il Lipsia continua a valutare il norvegese tra i 55 e i 60 milioni di euro, mentre i giallorossi sarebbero pronti ad aumentare il proprio investimento utilizzando anche i soldi risparmiati con l’acquisto di Molina al posto di Read. Secondo alcune ricostruzioni, la Roma può spingersi fino a 45 milioni; per altre, in caso di apertura del club tedesco, potrebbe presentare una proposta superiore ai 50 milioni. Al momento, però, non sarebbe ancora iniziata una vera trattativa tra le società. (La Repubblica, Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Il Tempo)

Ore 9:25 | Read, il no del Feyenoord all’ultima offerta Roma

La trattativa per Givairo Read (20) si è arenata davanti al muro del Feyenoord. La Roma aveva rilanciato fino a 25 milioni di euro più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, ma il club olandese non ha dato il via libera. D’Amico ha quindi deciso di cambiare obiettivo e chiudere rapidamente l’operazione Molina, risparmiando sul costo complessivo del cartellino. (Il Messaggero, Corriere della Sera, Il Tempo)

Ore 9:00 | Vasquez e Zelezny tra gli esuberi da sistemare

La Roma continua a cercare una nuova sistemazione per Devis Vásquez (28). Il portiere colombiano figura tra gli esuberi che la dirigenza conta di piazzare nelle prossime settimane di mercato. Si lavora anche per trovare una sistemazione anche a Martin Zelezny (20), inserito nella lista dei giocatori in uscita. La dirigenza valuterà le eventuali opportunità insieme a quelle per gli altri giovani aggregati al ritiro di Gasperini. (Il Tempo)

Ore 8:45 | Soulé valutato almeno 35 milioni, l’agente cerca offerte

La Roma valuta Matias Soulé (23) almeno 35 milioni di euro. Il Milan non avrebbe approfondito i contatti per l’argentino, mentre il suo agente sarebbe stato segnalato a Madrid alla ricerca di possibili offerte. Qualora il giocatore dovesse partire, la società giallorossa potrebbe effettuare un secondo investimento nel reparto offensivo. (Corriere della Sera)

Ore 7:20 | Endrick, la Roma aspetta le decisioni del Real Madrid

La Roma resta alla finestra per Endrick (20) e attende di conoscere i programmi del Real Madrid. L’entourage del brasiliano avrebbe interesse a trovare una squadra capace di garantirgli continuità e minutaggio. Un eventuale assalto giallorosso potrebbe però dipendere dalla partenza di Soulé e dalla disponibilità del club spagnolo ad aprire a una nuova operazione. (Il Tempo)

Ore 7:00 | Kumbulla, oggi visite e firma con il Rayo Vallecano

Marash Kumbulla (26) è pronto a lasciare nuovamente la Roma. Il difensore albanese sosterrà oggi le visite mediche prima di firmare con il Rayo Vallecano. L’operazione è impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. (Il Tempo)

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