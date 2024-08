CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa giovedì 8 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – DE WINTER O BADE’ PER LA DIFESA, MA SERVE CEDERE – Caccia aperta a un difensore centrale: i giallorossi avrebbero avviato i primi sondaggi per Loic Badé (24) del Siviglia, ma in quel ruolo Ghisolfi sta visionando anche Koni De Winter (22) del Genoa. Serve prima un’uscita (Kumbulla o Smalling) prima dell’affondo decisivo. (Il Tempo)

Ore 9:25 – SHOMURODOV, SI INSERISCE LA SAMPDORIA – Su Eldor Shomurodov (29) si inserisce anche la Sampdoria dopo i contatti dei giorni scorsi con il Verona. L’attaccante resta in uscita dalla Roma, così come Darboe (23) conteso da Frosinone e Salernitana. (Il Tempo)

Ore 9:00 – SOUMARE’ O RICHARDSON PER LA MEDIANA – Ghisollfi vuole completare la mediana con l’acquisto di un altro centrocampista: il ds è in pressing col Leicester per avere Boubakary Soumarè (25) ma dalla Francia è spuntato anche il nome di Amir Richardson (22) di proprietà del Reims. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – BELLANOVA E CHIESA, LA ROMA NON MOLLA – Raoul Bellanova (24) e Federico Chiesa (26) restano due obiettivi di De Rossi, che aveva messo entrambi gli azzurri in cima alla lista degli acquisti. Friedkin proverà ad accontentarlo prima della fine del mercato. (La Repubblica)

IN AGGIORNAMENTO…

