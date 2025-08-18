CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 18 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 15:30 – C’è Solet se parte Ndicka

Oumar Solet (25) dell’Udinese resta un nome caldo in chiave Roma qualora dovesse partire Evan Ndicka, finito nel mirino dei club sauditi. Lo riferisce il giornalista Rudy Galletti su X.

Ore 15:15 – Ufficiale: Reale passa alla Juve Stabia

Il difensore giallorosso Filippo Reale (19) si è trasferito ufficialmente alla Juve Stabia in prestito secco dalla Roma.

Ore 14:00 – Interesse della Fiorentina per Pellegrini

Lorenzo Pellegrini (29) sarebbe finito nel mirino della Fiorentina del ds Pradè. A riferirlo è l’emittente radiofonica toscana Lady Radio. Da Trigoria però non arrivano conferme sull’indiscrezione.

Ore 12:35 – Ora è Rowe il favorito per l’attacco

Il ds Ricky Massara ha riaperto il casting per la fascia sinistra dopo i tentennamenti di Sancho e nel mirino del ds c’è ora Jonathan Rowe (22) ala inglese in rotta con l’Olympique Marsiglia come dimostra la lite avuta negli spogliatoi con Rabiot. (Gazzetta.it)

Ore 12:10 – Sancho ha detto no alla Roma

Jadon Sancho (25) ha detto no alla proposta della Roma. Gli agenti hanno appena informato Massara…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – Magassa o Florentino se parte Konè

Corsa a due a centrocampo nel caso di cessione di Konè: oltre a Magassa (21) del Monaco, nel mirino c’è anche Florentino Luis (25) del Benfica. (Il Messaggero)

Ore 9:40 – Artem Dovbyk nella lista di Manna

Il Napoli è a caccia di un rinforzo in attacco dopo l’infortunio occorso a Lukaku e nella lista di Manna figura anche il nome di Artem Dovbyk (28), oltre a quelli di Zirkzee, Krstovic e Mateta.

Ore 9:15 – Offerto Malacia, dubbi sulle condizioni fisiche

Tyrell Malacia (25) è stato offerto alla Roma per il ruolo di nuovo terzino sinistro: Massara sta valutando il suo profilo, i dubbi sono legati alle sue condizioni fisiche visto che il giocatore ha avuto diversi infortuni. (Il Tempo)

Ore 8:20 – Bailey saluta: forse a Roma già stasera

Leon Bailey (28) ha salutato allenatore e compagni dell’Aston Villa ed è pronto a partire per Roma: il suo arrivo è previsto tra stasera e domani. Il suo cartellino costerà 3-4 milioni per il prestito e altri 20 per il riscatto tra un anno. (Corriere dello Sport)

Ore 7:45 – L’Inter fa cassa con Zalewski e ci riprova con Konè

L’Inter non molla Manu Konè (24) e rimette il centrocampista francese nel mirino dopo aver fatto cassa con Zalewski, ceduto a 17 milioni all’Atalanta. Si aspetta l’apertura della Roma alla cessione. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…