CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 19 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:40 – La Roma su Nico Gonzalez
La Roma si fionda su Nico Gonzalez (27) e allaccia i contatti con l’entourage dell’argentino. La Juventus però chiede 30 milioni: trattativa complessa anche sulla formula. (Tuttosport)
Ore 9:30 – Nene Dorgeles a un passo dal Fenerbache di Mou
Nene Dorgeles (22), attaccante esterno maliano accostato anche alla Roma, è a un passo dal vestire la maglia del Fenerbahce: l’accordo con il Salisburgo è vicinssimo. Lo riferisce il giornalista Sacha Tovalieri su X.
Ore 9:20 – Ziolkowski si riavvicina
Nuovi contatti tra Roma e Legia Varsavia per Jan Ziolkowski(20): dalla Polonia parlano di rilancio dei giallorossi per venire incontro alle richieste del club venditore. L’affare si può chiudere a breve per 8-9 milioni. (Il Romanista)
Ore 8:45 – Fabio Silva resiste, spunta Embolo
Fabio Silva (23) del Wolverhampton piace a Gasperini e resta in corsa: possibile prestito con riscatto condizionato a 16 milioni. Offerto Breel Embolo (28) del Monaco: è in scadenza e può rappresentare un affare lowcost per l’attacco. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:00 – Trattativa per Jonathan Rowe
La Roma ha avviato i contatti con il Marsiglia per Jonathan Rowe (22). L’inglese preferisce la Capitale al Bologna, affare da circa ai 20 milioni. (Gazzetta dello Sport)
Ore 7:30 – Cagliari e Torino su Salah-Eddine
Arrivato a gennaio in giallorosso e in uscita in questa finestra di mercato estivo, si registrano vari interessi per Anass Salah-Eddine (23). Come riporta il giornalista Gianluca Di Marzio, il terzino classe 2002 piace in Serie A, nello specifico al Cagliari e al Torino.
IN AGGIORNAMENTO…
Tuttosport, te piacerebbe eh?
nico gonzales, 30mln, 3 gol lo scorso anno
ma che è na barzelletta?????????
Gasp lo voleva già all’Atalanta
Tutti: quante volte dovete mettervi in ridicolo in quel di Torino?
Tuttosport: Sì
a 20 milioni su Rowe si può scommettere.
Nico Gonzalez non ha senso, sarebbe il trecentesimo giocatore mancino che gioca a destra, non viene a giocare gratis, e poi già abbiamo Dybala che sparisce nelle partite importanti. Rowe avrebbe molto più senso,30 Milioni per Nico sarebbero buttati e toglieresti alla Juve un peso importante. Favori alla Juve non li farei mai.
Soule’ è più integro, giovane e ha potenziale, quindi è stato un affare, ma Nico ormai è solo un investimento a perdere (27 anni)
per Nico Gonzalez 18 milioni sono pure troppi
Soule’, Bailey, Dybala, Baldanzi in ordine di importanza, ora Nico Gonzalez, tra l’altro a minimo 30 con ingaggio garantito di almeno 4 se non 5, è una richixhiestabdi Gasperini si si come no, il giornalista sportivo è il lavoro più falso che esista.
