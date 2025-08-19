CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 19 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:40 – La Roma su Nico Gonzalez

La Roma si fionda su Nico Gonzalez (27) e allaccia i contatti con l’entourage dell’argentino. La Juventus però chiede 30 milioni: trattativa complessa anche sulla formula. (Tuttosport)

Ore 9:30 – Nene Dorgeles a un passo dal Fenerbache di Mou

Nene Dorgeles (22), attaccante esterno maliano accostato anche alla Roma, è a un passo dal vestire la maglia del Fenerbahce: l’accordo con il Salisburgo è vicinssimo. Lo riferisce il giornalista Sacha Tovalieri su X.

Ore 9:20 – Ziolkowski si riavvicina

Nuovi contatti tra Roma e Legia Varsavia per Jan Ziolkowski(20): dalla Polonia parlano di rilancio dei giallorossi per venire incontro alle richieste del club venditore. L’affare si può chiudere a breve per 8-9 milioni. (Il Romanista)

Ore 8:45 – Fabio Silva resiste, spunta Embolo

Fabio Silva (23) del Wolverhampton piace a Gasperini e resta in corsa: possibile prestito con riscatto condizionato a 16 milioni. Offerto Breel Embolo (28) del Monaco: è in scadenza e può rappresentare un affare lowcost per l’attacco. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Trattativa per Jonathan Rowe

La Roma ha avviato i contatti con il Marsiglia per Jonathan Rowe (22). L’inglese preferisce la Capitale al Bologna, affare da circa ai 20 milioni. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:30 – Cagliari e Torino su Salah-Eddine

Arrivato a gennaio in giallorosso e in uscita in questa finestra di mercato estivo, si registrano vari interessi per Anass Salah-Eddine (23). Come riporta il giornalista Gianluca Di Marzio, il terzino classe 2002 piace in Serie A, nello specifico al Cagliari e al Torino.

IN AGGIORNAMENTO…