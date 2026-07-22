CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 22 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:00 – Tresoldi dà priorità alla Roma

Nicolò Tresoldi (21) ha dato priorità alla Roma e ha già trovato un’intesa economica con il club giallorosso. L’attaccante italo-tedesco del Club Brugge aspetta ora un segnale concreto da Trigoria, con D’Amico atteso nei prossimi giorni all’accelerata. La Roma punta a chiudere intorno ai 25 milioni, ma il Bruges chiede di più e sul giocatore restano Borussia Dortmund e Atletico Madrid. (Il Messaggero / Gazzetta dello Sport)

Ore 9:40 – Dovbyk, Fiorentina e Genoa alla finestra

Artem Dovbyk (29) resta sul mercato. La Roma è disposta ad ascoltare anche offerte al ribasso, accettando il rischio di una piccola minusvalenza pur di monetizzare. L’attaccante ucraino è stato offerto a Fiorentina e Genoa, mentre all’estero piace a Betis e Villarreal. Il nodo resta anche l’ingaggio da 3,5 milioni netti. (Il Messaggero / Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – Mbaye sondato dalla Roma

Ibrahim Mbaye (18) è stato sondato dalla Roma come possibile rinforzo offensivo. Il PSG potrebbe aprire al prestito del giovane esterno, ma non vorrebbe perderne il controllo: si ragiona su un riscatto tra 25 e 30 milioni e un possibile controriscatto da 35-40. Sul senegalese ci sono anche Borussia Dortmund, Lipsia, Tottenham e Atletico Madrid. (Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Nusa torna tra i nomi forti

Antonio Nusa (21) resta uno dei profili più apprezzati dalla Roma per rinforzare l’attacco. Il norvegese del Lipsia ha una valutazione di almeno 40 milioni di euro e viene considerato un nome di alto livello per caratteristiche e prospettiva. D’Amico dovrà ora decidere su quale profilo investire il budget destinato all’esterno offensivo. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:40 – Belghali non convince del tutto

Rafik Belghali (24) resta tra i profili seguiti dalla Roma per la corsia destra, ma non convince pienamente. Il laterale del Verona è tornato nei radar giallorossi nelle ultime ore, anche se al momento Savona sembra essere davanti nelle valutazioni per sostituire Celik. (Il Messaggero)

Ore 7:00 – Disasi opportunità per la difesa

Axel Disasi (28) è una delle opportunità studiate dalla Roma per rinforzare il reparto arretrato. Il difensore francese è ai margini del Chelsea e i giallorossi hanno già sondato il terreno per capire i margini dell’operazione. I Blues chiedono circa 20 milioni di euro per il cartellino. (Il Messaggero)

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