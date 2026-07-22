CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 22 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:00 – Tresoldi dà priorità alla Roma
Nicolò Tresoldi (21) ha dato priorità alla Roma e ha già trovato un’intesa economica con il club giallorosso. L’attaccante italo-tedesco del Club Brugge aspetta ora un segnale concreto da Trigoria, con D’Amico atteso nei prossimi giorni all’accelerata. La Roma punta a chiudere intorno ai 25 milioni, ma il Bruges chiede di più e sul giocatore restano Borussia Dortmund e Atletico Madrid. (Il Messaggero / Gazzetta dello Sport)
Ore 9:40 – Dovbyk, Fiorentina e Genoa alla finestra
Artem Dovbyk (29) resta sul mercato. La Roma è disposta ad ascoltare anche offerte al ribasso, accettando il rischio di una piccola minusvalenza pur di monetizzare. L’attaccante ucraino è stato offerto a Fiorentina e Genoa, mentre all’estero piace a Betis e Villarreal. Il nodo resta anche l’ingaggio da 3,5 milioni netti. (Il Messaggero / Gazzetta dello Sport)
Ore 9:30 – Garnacho a un passo dall’Aston Villa: il giocatore verso il sì dopo aver aspettato la Roma – LEGGI QUI
Ore 8:45 – Mbaye sondato dalla Roma
Ibrahim Mbaye (18) è stato sondato dalla Roma come possibile rinforzo offensivo. Il PSG potrebbe aprire al prestito del giovane esterno, ma non vorrebbe perderne il controllo: si ragiona su un riscatto tra 25 e 30 milioni e un possibile controriscatto da 35-40. Sul senegalese ci sono anche Borussia Dortmund, Lipsia, Tottenham e Atletico Madrid. (Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport)
Ore 8:00 – Nusa torna tra i nomi forti
Antonio Nusa (21) resta uno dei profili più apprezzati dalla Roma per rinforzare l’attacco. Il norvegese del Lipsia ha una valutazione di almeno 40 milioni di euro e viene considerato un nome di alto livello per caratteristiche e prospettiva. D’Amico dovrà ora decidere su quale profilo investire il budget destinato all’esterno offensivo. (Gazzetta dello Sport)
Ore 7:40 – Belghali non convince del tutto
Rafik Belghali (24) resta tra i profili seguiti dalla Roma per la corsia destra, ma non convince pienamente. Il laterale del Verona è tornato nei radar giallorossi nelle ultime ore, anche se al momento Savona sembra essere davanti nelle valutazioni per sostituire Celik. (Il Messaggero)
Ore 7:20 – Summerville, non è ancora finita: Al Hilal sicuro di chiudere ma la Roma non molla e Gasp chiama il giocatore – LEGGI QUI
Ore 7:00 – Disasi opportunità per la difesa
Axel Disasi (28) è una delle opportunità studiate dalla Roma per rinforzare il reparto arretrato. Il difensore francese è ai margini del Chelsea e i giallorossi hanno già sondato il terreno per capire i margini dell’operazione. I Blues chiedono circa 20 milioni di euro per il cartellino. (Il Messaggero)
IN AGGIORNAMENTO…
tutti scelgono la roma poi………
ci compreremo nusa forse…daje
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.