CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 18:05 – L’AGENTE DI BELOTTI A TRIGORIA – Con Felix alla Cremonese si sblocca l’arrivo di Andrea Belotti (28): l’agente del calciatore è a Trigoria per sistemare i dettagli. L’arrivo del Gallo è previsto domani o dopodomani. (Sky Sport)

Ore 17:20 – FELIX ALLA CREMONESE: E’ TUTTO FATTO – Felix (19) sarà un giocatore della Cremonese. Accordo raggiunto con la Roma sulla base di 6 milioni di euro più…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 16:35 – DALLA FRANCIA: ROMA SU DIALLO DEL PSG – La Roma bussa di nuovo alla porta del PSG: i giallorossi si sono fatti avanti per Abdou Diallo (26) in un prestito con diritto di riscatto. Il Psg aspetta, nella speranza che dalla Premier League arrivi un’offerta per un trasferimento definitivo, con il West Ham che aveva mostrato interesse. (footmercato.net)

Ore 14:30 – LA ROMA CHIEDE IL PRESTITO DI ZAKARIA – La Roma sta valutando seriamente il profilo di Denis Zakaria (25), e ha chiesto il prestito del giocatore alla Juventus. Lo riferisce Romeo Agresti, giornalista che segue le vicende dei bianconeri, su Twitter.

Ore 14:15 – KLUIVERT, ROMA E FULHAM CONTINUANO A TRATTARE – Non sarebbe affatto saltata la trattativa tra Roma e Fulham per Justin Kluivert (23): i due club stanno infatti continuando a parlare per cercare l’accordo definitivo. Lo riferisce Fabrizio Romano su Twitter.

Ore 11:20 – DALLA FRANCIA: ROMA SU SOUMARE’ – Dalla Francia sono certi: la Roma si sta interessando a Boubakary Soumaré (23), mediano francese che sta trovando poco spazio nel Leicester. Su di lui ci sono anche Nottingham Forest e Crystal Palace, con il Leicester che vorrebbe cercare di recuperare i circa 20 milioni spesi un anno fa pre prenderlo dal Lille. (Footmercato.net)

Ore 11:15 – RICCARDI AL LATINA, L’AFFARE SI BLOCCA – E’ bloccato il passaggio di Alessio Riccardi (21) al Latina. Il centrocampista dovrebbe rescindere il contratto con la Roma per poi trasferirsi al club di Serie C, in questo modo il club giallorosso risparmierebbe i soldi dell’ingaggio del giocatore. Il tutto è però ancora fermo perché il giocatore non sembra intenzionato a ridursi l’ingaggio. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:30 – OCCASIONE WINKS, IL TOTTENHAM APRE AL PRESTITO – Tra i tanti nomi usciti sui giornali in queste ore spunta quello di Harry Winks (26) mediano inglese che il Tottenham di Conte è disposto a cedere con la formula del prestito. La Roma ci pensa. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – ZAKARIA E TAMEZE GLI ALTRI NOMI CALDI – A centrocampo gli altri nomi più gettonati dai quotidiani sono quelli di Tameze (26), mediano del Verona, e Denis Zakaria (25), in uscita dalla Juventus. Lo svizzero era un obiettivo di Pinto già lo scorso gennaio, e ora potrebbe rifarsi sotto qualora Paredes dovesse finire in bianconero. (Corriere dello Sport / Corriere della Sera)

Ore 9:35 – PAREDES IL PREFERITO DI MOU – Josè Mourinho ha indicato il suo preferito per la mediana: lo Special One vorrebbe avere con sé Leandro Paredes (28), cercato però con insistenza anche dalla Juventus…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – GRILLITSCH-ROMA, I GIORNALI SI DIVIDONO – C’è grande diversità di vedute riguardo il possibile interesse della Roma per Florian Grillitsch (27): secondo alcuni quotidiani, l’austriaco resta uno dei candidati principali per il rinforzo in mediana, per altri invece il suo profilo è stato scartato da Pinto e Mourinho.

Ore 8:50 – FELIX, SI ALLA CREMONESE: ARRIVA BELOTTI – Felix (19), scosso dai fischi della Sud al momento dell’annuncio delle formazioni durante Roma-Cremonese, decide di lasciare Trigoria e dice sì all’offerta dei lombardi. Si spalancano le porte del Bernardini per Belotti (28), già con le valigie pronte. (Corriere dello Sport)

Ore 7:15 – KLUIVERT, AFFARE SALTATO TRA ROMA E FULHAM – Rischia di saltare definitivamente la trattativa tra Roma e Fulham per Justin Kluivert (23). Il club londinese ha fatto infuriare Pinto con una proposta giudicata offensiva…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

