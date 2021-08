CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 4 agosto sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 10:00 – Koopmeiners sempre più vicino all’Atalanta. Alla Roma sono stati offerti Zakaria (24) e Delaney (29). (Gazzetta dello Sport / Il Messaggero)

Ore 9:30 – Alla Roma piace Mikkel Damsgaard (21), Ferrero lo ha offerto alla Roma: “Prendilo, è più forte di Xhaka”. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – Oggi o domani sarà ufficializzato l’acquisto di Matias Vina (23), che terminerà a ore il suo isolamento fiduciario. Il terzino si unirà alla Roma al rientro dal ritiro in Portogallo. (Corriere dello Sport)

Ore 8:40 – Non hanno convinto gli esperimenti fatti a centrocampo con Villar (23), Diawara (24) e Darboe (19) con quest’ultimo che presto verrà girato in prestito per fare esperienza. (Il Messaggero)

