CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 12:20 – MORATA A COLLOQUIO CON SIMEONE – Alvaro Morata (30) ha avuto un colloquio in campo con Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, nel corso del quale ha manifestato l’incertezza sul suo futuro: “Aspettiamo e vediamo”, le parole che l’attaccante ha detto al proprio tecnico. (Marca.com)

Ore 10:30 – CELIK, OFFERTA FENERBAHCE – La Roma ha ricevuto un’offerta in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro dal Fenerbahce per Zeki Celik (26). Pinto preferirebbe cedere Karsdorp, ma ora valuta l’addio del turco. (Calciomercato.it)

Ore 10:00 – SCAMMACCA E SANCHES, PINTO SPINGE – Per Gianluca Scamacca (24) la Roma è ferma alla proposta in prestito con diritto di riscatto, il West Ham vorrebbe venisse inserito l’obbligo. A centrocampo il favorito resta Renato Sanches (25), già ai margini con Luis Enrique, ma il PSG deve aprire al prestito. (Il Messaggero)

Ore 9:10 – QUASI FATTA PER GUERRERO – L’accordo tra la Roma e il Real Madrid per il giovane trequartista Julen Jon Guerrero (19) è a un passo: il centrocampista arriverà in prestito con diritto di riscatto e comincerà inizialmente con la Primavera. (Il Tempo)

Ore 8:45 – IBANEZ, SI RIAPRE LA PISTA TOTTENHAM – Il Totenham ripensa a Roger Ibanez (24) dopo aver ceduto Sanchez allo Spartal Mosca per 15 milioni. La Roma è pronta a trattare. (Leggo)

Ore 8:00 – OFFERTO CALVERT-LEWIN – Alla Roma è stato offerto l’inglese Calvert-Lewin (26) centravanti dell’Everton che può essere preso in prestito. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:35 – DYBALA, GIALLO SUL RINNOVO – E’ un mistero il rinnovo di Paulo Dybala (29) con la Roma: per alcuni quotidiani la firma è a un passo, ma per tanti altri il giocatore non ha intenzione di sottoscrivere un nuovo accordo…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

