CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 1 agosto 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:05 | Mika Godts a un passo dal PSG

Mika Godts (19) sembra destinato a proseguire la sua carriera ai campioni d’Europa del Paris Saint-Germain: trattativa ormai avviatissima tra il PSG e l’Ajax, il calciatore ha già dato il suo ok al trasferimento.

Ore 10:30 – Cacciamani, Torino fermo sulla richiesta

Alessio Cacciamani (19) piace alla Roma per la corsia sinistra. Il Torino però non vorrebbe privarsi del suo talento e chiede una cifra alta, indicata intorno ai 15 milioni. Il giocatore è considerato un profilo ideale da far crescere alle spalle di Wesley, ormai destinato a spostarsi stabilmente a sinistra. (Il Messaggero / Repubblica / Corriere della Sera)

Ore 9:55 – Juanlu Sanchez piano alternativo a destra

Juanlu Sanchez (22) resta tra le alternative valutate dalla Roma per la fascia destra. Il terzino del Siviglia è uno dei nomi presenti sul taccuino di D’Amico insieme a Fresneda, nel caso in cui non dovesse andare in porto l’affondo per Read. (Corriere della Sera)

Ore 9:10 – Schade sondato, distanza col Brentford

Kevin Schade (24) è stato sondato dalla Roma per rinforzare l’attacco. Il Brentford valuta l’esterno circa 45 milioni, cifra considerata troppo alta dai giallorossi, che sarebbero disposti ad arrivare al massimo intorno ai 35. La pista resta quindi difficile per la distanza tra domanda e offerta. (Il Tempo / Corriere della Sera)

Ore 8:25 – Mastantuono fuori dal progetto Real, ma Fiorentina avanti

Franco Mastantuono (18) è fuori dal progetto del Real Madrid e il club spagnolo vorrebbe mandarlo in prestito in Europa. La Roma osserva la situazione, ma al momento la Fiorentina è in netto vantaggio se il giocatore dovesse aprire alla destinazione italiana. (Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Repubblica / Corriere della Sera)

Ore 7:20 – Soulé ago del mercato offensivo

Matias Soulé (23) resta l’ago della bilancia per le mosse offensive della Roma. Se l’argentino dovesse partire, D’Amico potrebbe accelerare per un profilo in uscita dal Real Madrid. Il Milan lavora sotto traccia e per ora ha chiesto informazioni al suo agente, ma i giallorossi valutano il giocatore almeno 35 milioni. (Il Messaggero / Corriere della Sera)

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