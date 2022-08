CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 13 agosto 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – LUKIC ROMPE COL TORO, LA ROMA OSSERVA – Polveriera Torino. Dopo la rissa tra Juric e Vignati, ora scoppia al grana Lukic (26). Il giocatore ha rotto con i granata e non è partito per Monza. Ad osservare con attenzione la situazione c’è anche la Roma, interessata al giocatore. (Tuttosport)

Ore 9:40 – FELIX PUO’ PARTIRE IN PRESTITO – La Roma potrebbe decidere di lasciar partire il giovane Felix (19) con la formula del prestito e diritto di riscatto in modo da poter valorizzare il calciatore. Su di lui ci sono da tempo Sassuolo e Salernitana. (Corriere dello Sport)

Ore 8:20 – BELOTTI ASPETTA ANCORA LA ROMA – Andrea Belotti (28) aspetta ancora la Roma, rassicurato sul fatto che a metà settimana gli incastri si sbloccheranno e i cancelli di Trigoria per lui saranno aperti…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – ZANIOLO RESTA, RINNOVO A SETTEMBRE – Nicolò Zaniolo (23) non si muoverà dalla Roma. Il giocatore vuole restare e vincere in giallorosso. Per lui pronto il rinnovo di contratto...LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!