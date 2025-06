CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 13 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – O’Riley, il Brighton pronto a cederlo per 25 milioni

Con Paredes che sembra di nuovo molto vicino al Boca, l’idea della Roma è di sostituirlo con una mezzala dinamica come Matt O’Riley (24) del Brighton. Il danese ha un po’ deluso in Premier League ed ora i seagulls accetterebbero volentieri un’offerta da 25 milioni di euro per liberarsene. (La Repubblica)

Ore 9:25 – Frattesi verso la permanenza all’Inter

Davide Frattesi (25) vuole rilanciarsi in nerazzurro e con Chivu avrà più spazio nell’undici iniziale: la sua cessione dunque si fa nuovamente molto complicata. Napoli e Roma erano i due club maggiormente interessati al ragazzo. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – Svilar, in arrivo l’offerta definitiva

La prossima settimana, Ghisolfi e Ranieri convocheranno l’agente di Svilar (25) a Trigoria per formulare l’offerta definitiva. Il ds francese alzerà l’offerta a 3,5 per 5 stagioni e con i bonus ancora da concordare. È possibile che essi siano legati a obiettivi individuali come i clean sheet o di squadra come la qualificazione in Champions League. Da valutare anche la clausola rescissoria, che allontanerebbe le pretendenti. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…