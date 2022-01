CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 28 gennaio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 14:10 – Il Valencia annuncia l’acquisto di Ilaix Moriba, centrocampista 19enne spagnolo di origine guineana del Lipsia. Da capire se gli iberici ora punteranno ugualmente su Diawara.

Ore 12:55 – L’agente di Diawara (24) esce allo scoperto: “Abbiamo deciso che partirà, lui sogna di giocare col Valencia“. Il mercato Roma si riaccende. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:10 – Oggi nuovo incontro tra Pinto, l’agente di Diawara (24) e forse anche lo stesso calciatore: si cerca l’accelerata per la cessione del guineano, diverse offerte sul tavolo per il centrocampista. (Corrieredellosport.it)

Ore 10:00 – Giornata forse decisiva per il destino di Federico Fazio (34): il difensore argentino deve accordarsi con la Roma per la risoluzione del contratto prima di poter formalizzare l’accordo con la Salernitana di Sabatini. (Il Tempo)

Ore 9:45 – La Roma si dice poco solleticata da Danilo Pereira (30), mediano portoghese offerto dal PSG. Strategia o verità? (Il Messaggero)

Ore 9:20 – Tre club francesi su Diawara (24), oltre a Galatasaray, Fulham, Venezia, Cagliari e Sampdoria. Il tempo stringe, ora tocca al guineano scegliere. (Il Messaggero / Il Tempo)

Ore 9:00 – La Roma non molla Tanguy Ndombele (25): il centrocampista francese non riesce ad accasarsi al PSG, che prima deve cedere un esubero in mediana. (La Repubblica)

Ore 8:30 – Granit Xhaka (29) è il favorito per rinforzare la mediana giallorossa in caso di cessione di Diwara. L’Arsenal è pronto a trattare, possibile affare in prestito con diritto di riscatto. Boubacar Kamara (22) resta in corsa, anche se lo United è in vantaggio. (Corriere della Sera)

Seguono aggiornamenti…

