CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 29 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 11:40 – Quasi fatta per Tsimikas
Quasi chiuso l’accordo per Tsmikias (29): mancano gli ultimi dettagli, con il terzino greco che potrebbe diventare a breve un nuovo giocatore della Roma in prestito secco. (Fabrizio Romano su X)
Ore 10:30 – Baldanzi verso il Verona in prestito
Roma e Verona stanno trattando il passaggio all’Hellas di Tommaso Baldanzi (22). Il giocatore sembra disposto a salutare Trigoria, affare possibile in prestito. (Gazzetta dello Sport)
Ore 9:50 – Sfuma Florentino, va al Burnley
Florentino Luis (26), centrocampista seguito anche dalla Roma, è ad un passo dal Burnley per 2 milioni di prestito oneroso con obbligo di riscatto a 24 milioni di euro. (Fabrizio Romano su X)
Ore 8:55 – Pellegrini può finire al Milan
Nei dialoghi in corso tra Roma e Milan per Dovbyk, attenzione al nome di Pellegrini (29): l’ex capitano giallorosso potrebbe finire ai rossoneri…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO
Ore 8:30 – Massara vira su Brobbey
Stando a quanto rivela oggi la Gazzetta dello Sport, la Roma sta virando su Brian Brobbey (23), centravanti dell’Ajax, per l’attacco…LEGGI L’ARTICOLO SU BROBBEY
Ore 8:00 – Tsimikas sempre più vicino
La Roma prepara la svolta a sinistra: vicino l’arrivo di Tsimikas (29), in prestito dal Liverpool. Ingaggio coperto interamente dai giallorossi. Scartato Malacia del Manchester United: il greco è stato giudicato più pronto e adatto al calcio di Gasp. (Fabrizio Romano su X)
IN AGGIORNAMENTO…
Perché non provare a prendere Karim Konate’ del Salisburgo 21 anni 123 presenze 78 reti
I numeri contano!!!
Azzardo un’ipotesi: Il Salisburgo chiede una fracca di soldi (non guardare le stime di Transfermrkt, sono sempre al ribasso: per loro Nusa costa ancora oggi 28 milioni, mentre il Lipsia ne ha chiesti 50 cash)
S’è rotto il crociato…e appena rientra potrebbe partire per la Coppa d’Africa, un affarone!
ma non é infortunato?
Già….. chissà….!!!?
A me piace molto, ma se per Gourna-Douath ti hanno chiesto quasi 20 milioni, temo che per lui ce ne vogliano il doppio.
florentino giocatore bono anche qui niente di niente…ma quando lo prendiamo noi uno bono!?
Immagino tu lo abbia visto giocare spesso per dire che è “bono”. Oppure come al solito guardiamo i video su YouTube
Fuori Pellegrini 5 milioni, Dybala 5 milioni, Baldanzi 10, Dovbyk 30
Dentro Vlahovic 25, Chiesa 20, Pessina 5, Tsimikas
pure come ingaggi de vlahovic se lo riduce staremmo li..
Baldanzi era così forte (per quel fine intenditore di calcio che lo ha acquistato ) , che viene ceduto col solito prestito gratuito dopo appena un anno di milizia romanista.
Qualcuno pensava che una riserva dell’Empoli potesse diventare “leader nella Roma e titolare in Nazionale”.
😱
Scusate l’assenza di questi giorni, ero stato chiamato per assistere alla chiusura dalla sala operativa ieri notte di questo club e mi ha chiesto se volevo partecipare al monitoraggio della loro chiusura del mercato d’entrata in diretta. Posso solo dire una bella esperienza.
Ho solo potuto leggere qualcosa di sfuggita ma eviterei Tyrique George a quelle cifre visto che vale al massimo la metà ed è chiaramente un calciatore proposto da un agente o intermediario. È buono ma molto grezzo e non so quanto la piazza potrebbe essere paziente dopo un investimento simile perché potresti doverlo francamente attendere anche la prossima stagione. Molto più forte e pronto, seppure non utilizzato in prima squadra Emilio Lawrence (2005) del Manchester City che è chiuso anche lui ma con elementi che brillano già per conto loro in varie nazionali maggiori. Lawrence per via del mancato minutaggio in prima squadra, ti costerebbe molto di meno, proprio per questo fattore, ma l’ho visto giocare più volte e questo scalpita di giocare, e la volta che lo farà, questo ragazzo sarà difficile relegarlo in panchina. Lo puoi secondo me provare a prendere in prestito per €1M con un diritto di acquisto che diventa obbligo a determinate condizioni per €11M con una prelazione di acquisto futuro al City. Preferisco Lawrence a George.
Niente … Neanche in prestito prendiamo i giocatori … Florentino acquistato con la formula del prestito con obbligo … E noi nulla!!!! Perché prendere Massara quando per queste prese in giro bastava ghisolfi???
Quest’estate Massara sta facendo più virate di uno skipper.
Poi leggo che ci è stato accostato Jaouen Hadjam (2003), terzino e laterale sinistro a tutta fascia franco-algerino dello Young Boys, e qui dico un nome che mi scalda il cuore. Forse serve una offerta sui €8M più €2M di bonus e tipo 10% di una futura rivendita, ma sarebbe il laterale migliore tra tutti i nomi accostati a noi quest’estate. L’ho visto giocare spesso ed è un laterale con ancora grandissime potenzialità inespresse ma ha tutto, velocità, progressione, fisico, buona tecnica, se la cava bene in entrambi le fasi di gioco con l’unico neo che partirebbe per la Coppa d’Africa però questo giocatore è tanta roba. Ovvio che si dovrebbe adattare perché se fosse ingaggiato ora, ha saltato tutta la preparazione estiva da noi ma è un elemento di cui avrei maggiori convinzioni che possa rendere infine bene con il Gasp.
Questo con Ranieri alla guida del settore tecnico , va considerato il primo anno di un progetto che prevede per questo anno l’ingresso nei primi 4 posti Champion e il rientro nei parametri uefa ( giusti od ingiusti che siano )
L’acquisto migliore e’ Gasperini che dovra’ pero’ arrangiarsi con la scarsita’ di mezzi
Pellegrini adesso pare a tutti un giocatore finito , ma e’ un giocatore che ha avuto una flessione notevole solo negli ultimi due anni come lo stesso Sancho che abbiamo inseguito con accanimento
Con l’utilizzo di Sangare’ ( che e’ migliorato molto ) Rench si puo’ adattare sulla sinistra
L’unica giocatore veramente necessario e’ l’attaccante di sinistra che potrebbe essere Geoge insieme con Bailey
Alla fin fine si fa di necessita’ virtu’
Noi tutti vorremmo che la squadra venisse completata …..difficile poterlo fare essendo tra le poche che rispettano i paletti del Fair play finanziario.. difficile credere alla UEFA con squadre che continuano a fare ciò che vogliono in sede di mercato e nn solo….quindi nn so quante delle richieste del mister saranno esaudite…ci si prospetta una stagione di enorme sacrificio …magari sarà l occasione buona per lanciare qualche primavera ..forza Roma oggi e per sempre ….
Intanto è ufficiale l’arrivo di Tsimikas, in prestito secco, che può far rifiatare Angelino nel corso della stagione. L’ideale sarebbe riuscire a prendere in prestito con obbligo di riscatto Florentino, e concentrare le ultime risorse sull’attacco.
