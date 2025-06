CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 15 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Boving balza in pole per l’attacco

La Roma ha messo nel mirino William Boving (22), seconda punta danese dello Sturm Graz. Per lui 11 gol e 8 assist nella scorsa stagione. (Gazzetta dello Sport / Il Messaggero)

Ore 9:00 – Rebus Angelino, si tratta per De Cuyper

In attesa di capire se l’Al Hilal chiuderà o meno per Angelino (28), la Roma nel frattempo tratta con il Bruges per De Cuyper (24), corteggiato anche dal Milan. Il club belga chiede 25 milioni, i giallorossi si sono spinti fino a 17. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – Gasperini ha chiesto Krstovic

Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, Gasperini ha fatto la sua richiesta a Ghisolfi per la prima punta: il tecnico vorrebbe Kristovic (24), ma il Lecce spara alto…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Idea Gudmundsson per la Roma

Albert Gudmundsson (28) è l’idea nuova della Roma per l’attacco. Ghisolfi si è già mosso con la Fiorentina, possibile affare con Shomurodov come contropartita…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…