CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 22 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 12:15 – Gosens resta un’idea per la sinistra

Oltre al belga De Cuyper (24) del Bruges, la Roma tiene i radar puntati su Robin Gosens (30), terzino sinistro ex Atalanta ora alla Fiorentina: Gasp sarebbe felice di riaverlo, specie se Salah-Eddine dovesse cambiare casacca. (Corriere dello Sport)

Ore 10:30 – Rispunta Goglichidze per la difesa

In attesa di capire se sarà possibile affondare per Jhon Lucumì (26), la Roma comincia a guardarsi intorno per il centrale difensivo. Oltre a Cresswell (22) del Tolosa, c’è da segnalare un ritorno di fiamma per Saba Goglichidze (20), georgiano dell’Empoli già cercato a gennaio dai giallorossi. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – Nessun passo concreto del Boca per Paredes

La Roma aspetta ancora di capire qualche sarà il destino di Leandro Paredes (30): il Boca Juniors non ha ancora fatto passi concreti in direzione del club giallorosso, che aspetta di incassare i 3,5 milioni di euro pattuiti per liberare il centrocampista. (Il Tempo)

Ore 8:40 – Angelino-Al Hilal, c’è il sì dello spagnolo

Angelino (28) ha detto sì alla proposta faraonica dell’Al Hilal da 10 milioni di euro a stagione. La Roma punta a incassare 23 milioni più 2 di bonus, con la trattativa che riprenderà quota dopo il Mondiale per club. Gli arabi però faranno prima un ultimo tentativo per Theo Hernandez del Milan. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…