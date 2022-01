CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 13 gennaio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:50 – Ufficiale: il Getafe annuncia l’acquisto di Mayoral (25) e Villar (23) in prestito secco. La Roma manterrà comunque il diritto di riacquisto dell’attaccante spagnolo per 20 milioni di euro al termine del prestito. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 10:30 – Dal Portogallo assicurano: la Roma sarebbe a un passo da un altro giocatore del Porto, il giovane terzino destro Tomas Esteves (19). Il club giallorosso acquisterà il 75% del cartellino per 6,5 milioni di euro. Al giocatore contratto triennale, con lo sbarco a Roma nel weekend per svolgere le visite mediche e firmare l’accordo.

Ore 10:00 – Nel caso di una partenza di Kumbulla (21), sono tre i nomi in corsa per sostituirlo in rosa: il primo è Marcos Senesi (24) del Feyenoord, Mangal Sarr (28) del Chelsea e Maxime Esteve (19) del Montpellier. (Il Romanista)

Ore 9:45 – Il preferito di Pinto per la difesa sarebbe il brasiliano Gleison Bremer (24) ma il Torino chiede 20 milioni e il giocatore è extracomunitario: tutto rimandato all’estate. (Il Romanista)

Ore 9:25 – Per il centrocampo non scemano le possibilità di arrivare a dama con Boubacar Kamara (22): pressing della Roma sul giocatore affinché non ceda alle tentazioni della Premier. Newcastle e West Ham forti sul francese. (Corriere dello Sport)

Ore 8:30 – Riccardo Calafiori (19) sta svolgendo le visite mediche col Genoa. In giornata l’ufficialità del suo passaggio in prestito secco ai grifoni.

Seguono aggiornamenti…