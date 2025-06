CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 19 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:20 – Calabria offerto alla Roma

Davide Calabria (28), terzino destro di proprietà del Milan, è stato offerto alla Roma: l’entourage del calciatore hanno avuto già un contatto con il nuovo ds Massara. (Rete Sport)

Ore 10:00 – Gudmundsson, Roma alla finestra

Albert Gudmundsson (28) nel mirino della Roma. Il fantasista islandese, reduce da un’annata opaca alla Fiorentina, potrebbe non essere riscattato dai viola (scadenza opzione: 24 giugno). Secondo La Gazzetta dello Sport, i giallorossi hanno sondato il terreno, così come Bologna e Atalanta. Il Genoa valuta anche un nuovo prestito.

Ore 9:45 – Dybala dice no all’Al Hilal

Altra proposta choc dall’Arabia per Dybala (31): 10 milioni di euro per giocare subito il Mondiale per Club…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – Lucumì, la clausola scade il 10 luglio

John Lucumí (26) resta nel mirino della Roma. La clausola da 28 milioni è valida fino al 10 luglio: poi il Bologna potrà trattare liberamente, ma il prezzo non scenderà troppo. Secondo La Gazzetta dello Sport, su di lui c’è anche l’Aston Villa, ma i giallorossi restano in pole.

Ore 8:45 – Il Leeds irrompe su Krstovic

Nikola Krstovic (25), giocatore che piace alla Roma, è finito nel mirino del Leeds: il club inglese ha avviato i contatti per il centravanti montenegrino e sembra pronto a soddisfare le richieste dei salentini. Ora la decisione passa al giocatore, che dovrà valutare se accettare la destinazione inglese o attendere altre opportunità. Lo riferisce Sky Sport.

Ore 8:30 – Angelino blocca il mercato

Si complica la cessione di Angeliño (28) all’Al-Hilal e questo inguaia la Roma, che per rientrare nei paletti UEFA entro il 30 giugno deve operare un’altra cessione importante. Senza quell’incasso, Massara dovrà trovare in fretta un’altra uscita pesante.

IN AGGIORNAMENTO…