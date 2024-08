CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 12 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:30 – PUBILL-ATALANTA, PUO’ SALTARE TUTTO – Il trasferimento di Marc Pubill (21) all’Atalanta può saltare: il giocatore sta svolgendo ulteriori visite mediche, e i bergamaschi potrebbero bloccare tutto per “varie motivazioni”, riferisce Gianluca Di Marzio. Wesley del Flamengo e Williams del Nottingham Forest i nuovi obiettivi dei nerazzurri.

Ore 12:10 – DARBOE HA FIRMATO COL FROSINONE – Tutto fatto per Darboe (23) al Frosinone: il centrocampista giallorosso si trasferisce in prestito secco al club di Serie B, che gli pagherà per intero lo stipendio. In caso di promozione, alla Roma spetterà un bonus.

Ore 10:00 – VOCI SU UN’OFFERTA PER ABDULHAMID – Stando a quanto riferisce il giornalista Rudy Galetti di Sportitalia, la Roma ha avanzato un’offerta all’Al-Hilal per Saud Abdulhamid (25), terzino destro saudita. Il giocatore ha subito aperto all’idea di un’esperienza in Europa.

Ore 9:20 – SOLBAKKEN ALL’EMPOLI IN PRESTITO – Ola Solbakken (25) proseguirà la sua avventura in Serie A ma con la maglia dell’Empoli: il giocatore norvegese si trasferirà in Toscana con la formula del prestito. Lo rivela Fabrizio Romano su X.

Ore 8:45 – LA ROMA BLOCCA ZHEGROVA – In attesa di capire cosa deciderà di fare Dybala, la Roma si è cautelata bloccando Edon Zhegrova (25) del Lille, attaccante mancino che gioca prevalentemente a destra e che lo scorso anno ha realizzato 12 gol e 10 assist. (Corriere della Sera)

Ore 8:30 – DYBALA RIFLETTE SULL’OFFERTA ARABA – Per Il Messaggero e La Repubblica Paulo Dybala (30) avrebbe già ribadito il no alla super offerta del fondo Pif per trasferirsi in Arabia, diversa la versione del Corriere della Sera secondo il quale l’argentino starebbe ancora riflettendo, tentato dai 20 milioni a stagione messi sul piatto.

Ore 8:00 – ASSIGNON, LE CIFRE NON COINCIDONO – Questa può essere la settimana di Lorenz Assignon (24). La Roma ha cambiato formula della proposta, passando da un prestito con diritto a quello con obbligo di riscatto, ma a determinate condizioni. Adesso bisogna trovare l’intesa sul prezzo finale, col Rennes che chiede 15 milioni di euro. (Gazzetta dello Sport)

