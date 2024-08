CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa lunedì 5 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:40 – JOAO COSTA IN PRESTITO ALL’HULL CITY – L’attaccante brasiliano Joao Costa (19) andrà a farsi le ossa in Championship: il giocatore sta per trasferirsi in prestito all’Hull City. (Gazzetta.it)

Ore 9:40 – BELLANOVA RESTA LA PRIMA SCELTA – Raoul Bellanova (24) resta la prima scelta per la fascia destra, ma bisogna trovare un modo per accontentare il Torino, che chiede 25 milioni. Solo l’inserimento di una contropartita (Bove o Zalewski) potrebbe sbloccare l’affare. (La Repubblica)

Ore 9:00 – CHIESA, LA ROMA SMENTISCE LE VOCI – La Roma smentisce le voci di un possibile ritorno di fiamma per Federico Chiesa (26), ancora alla ricerca di una squadra. Stando a quanto fanno sapere da Trigoria, il calciatore non interessa più. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – SOUMARE’ SE PARTE BOVE – Ghisolfi vorrebbe completare la mediana con Soumarè (25) del Leicester, centrocampista di corsa e sostanza che il ds conosce bene dai tempi del Lille. (Il Tempo)

