CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 21 giugno 2025 sotto forma di "brevissima", che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 12:00 – Angelino-Al Hilal ancora viva

La pista Angelino (28) per l’Al Hilal non è ancora sfumata: nuovi contatti sono previsti tra le parti dopo il Mondiale per Club. (Il Tempo)

Ore 10:30 – Affari sull’asse Roma-Tolosa

Attenzione a un possibile scambio di prestiti tra Roma e Tolosa: i francesi puntano Saud (25) mentre a Massara piace molto Charlie Cresswell (22), roccioso centrale difensivo. Dialoghi in corso. (Corriere dello Sport)

Ore 9:45 – Il Basaksehir prepara il piano B di Shomurodov

Il Rennes sta insidiando il Basaksehir nella corsa a Shomurodov (29), affare da circa 8 milioni: qualora dovessero spuntarla i francesi, il club turco ha già pronto il piano B individuato in Mostafa del Nantes. (Il Messaggero)

Ore 8:20 – Newcastle e Manchester Utd su Ndicka

Resta incerto il futuro di Evan Ndicka (25) dentro la Roma: la Premier chiama, con Newcastle e Manchester Utd tra i club maggiormente interessati. Da Trigoria chiedono 40 milioni per il difensore. (Il Messaggero)

