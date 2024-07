CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 19 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – OMORODION E KONATE’ RESTANO IN CORSA – Se dovesse sfumare En-Nesyri, profilo su cui Ghisolfi tentenna, per l’attacco giallorosso potrebbero tornare di moda i profili di Samu Omorodion (20) dell’Atletico Madrid e Karim Konatè (20) del Salisburgo. (Il Messaggero – Leggo)

Ore 9:15 – PAREDES SPEGNE LE VOCI SULLA SUA PARTENZA – Leandro Paredes (30) spazza via le voci su un possibile addio in direzione Arabia Saudita: “Ho un contratto e sono molto molto felice a Roma”, una frase concisa e diretta per mettere a tacere ogni dubbio sulla sua effettiva voglia di rimanere nella Capitale. (Corriere dello Sport)

Ore 8:40 – SPUNTA MATIAS FERNANDEZ-PARDO PER LA SINISTRA – Un profilo che Ghisolfi starebbe valutando con grande attenzione è Matias Fernandez-Pardo (19) attaccante esterno belga del Gent: costa 10 milioni di euro ed è seguito anche dal Milan. (Il Tempo)

Ore 8:25 – DAVID, COSTI ALTI: TROPPE COMMISSIONI – Jonathan David (24) sembra costare troppo per la Roma: oltre alle spese per lo stipendio e il cartellino, il club giallorosso dovrebbe soddisfare le pretese (in termini di commissioni) da pagare agli agenti. La pista sembra molto complicata. (Il Tempo)

Ore 7:40 – EN-NESYRI, REBUS SCIOLTO A BREVE – Il futuro di Youssef En-Nesyri (27) resta un rebus: a breve il giocatore scioglierà le riserve e deciderà se accettare la ricca proposta del Fenerbahce o quella economicamente meno vantaggiosa della Roma. Ghisolfi non sembra intenzionato a rilanciare. (Corriere della Sera)

Ore 7:15 – SOULE’, LA ROMA PREPARA L’OFFERTA – La Roma prepara in queste ore una nuova offerta da recapitare alla Juventus per Matias Soulè (21) da circa 30 milioni di euro compresi diversi bonus facilmente raggiungibili. Il giocatore vuole solo i giallorossi. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…

