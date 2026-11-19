Donyell Malen può diventare l’alleato della Roma nella corsa a Jamie Gittens. L’esterno inglese del Chelsea resta uno dei principali candidati a rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini nel mercato di gennaio e i giallorossi possono contare su uno sponsor speciale: proprio il centravanti olandese, che conosce molto bene il classe 2004 per aver condiviso con lui due stagioni e mezzo al Borussia Dortmund.

Secondo quanto racconta il Corriere dello Sport, Malen aveva già sponsorizzato l’arrivo di Gittens nella Capitale durante la scorsa estate, spendendo parole molto positive nei confronti dell’ex compagno di squadra. Una stima rimasta intatta anche dopo il trasferimento dell’inglese al Chelsea e che potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio per la Roma nella concorrenza con il Napoli, altro club interessato al giocatore.

Gittens, intanto, vive una stagione da dimenticare a Londra. Acquistato dal Borussia Dortmund nell’estate 2025 per circa 56 milioni di euro, l’attaccante ha raccolto appena 55 minuti in due presenze di Coppa di Lega, senza mai scendere in campo in Premier League. A frenarlo è stato anche un problema alla caviglia che lo tiene lontano dai campi da circa un mese. Una situazione che avrebbe spinto il giocatore a valutare una nuova destinazione per ritrovare continuità.

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La Roma vorrebbe ripetere proprio l’operazione riuscita con Malen: prendere in prestito un talento finito ai margini del proprio club, restituirgli fiducia e valorizzarlo attraverso il lavoro di Gasperini. La formula preferita sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, anche se il Chelsea non ha ancora preso una decisione definitiva sulla possibile cessione. Prima di accelerare, D’Amico vuole inoltre ottenere garanzie sulle condizioni fisiche dell’esterno.

Le qualità dell’inglese non sono in discussione. Nella stagione 2024-25 Gittens ha realizzato 12 gol tra Bundesliga e Champions League, confermandosi un esterno rapido, esplosivo e particolarmente efficace nell’uno contro uno. Proprio il profilo che Gasperini cerca per completare il reparto offensivo.

I contatti con il Chelsea, secondo il quotidiano sportivo, sarebbero rimasti vivi dalla scorsa estate e potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. La carta Malen può aiutare, ma saranno soprattutto le condizioni fisiche di Gittens e la disponibilità dei Blues ad aprire al prestito a determinare il futuro dell’operazione.

FONTE: Corriere dello Sport