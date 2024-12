Calciomercato Roma, Manna (ds Napoli): “Pellegrini? Al momento sono suggestioni giornalistiche”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato del prossimo mercato degli azzurri nei minuti che precedono l’inizio della partita contro il Genoa, smentendo però un interessamento per Pellegrini.

“E’ un calciatore dí un’altra squadra, in questo momento sono suggestioni giornalistiche“, ha detto il dirigente degli azzurri in merito a un suo possibile passaggio al Napoli. “Ogni giorno esce un nome diversa scambi eccezionali. In questo momento siamo concentrati sul campo”.

