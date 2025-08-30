Calciomercato Roma, Massara chiama gli agenti di Tyrique George: le ultime

La Roma continua a lavorare decisa su Tyrique George. E’ quello che sostiene ormai da giorni Fabrizio Romano, che oggi su X aggiorna la situazione riguardo alla trattativa in corso, sia con il Chelsea che con il calciatore.

Massara infatti lavora su due binari: deve trovare l’accordo sia con il club inglese, che ha pretese piuttosto elevate per il suo giovane talento, sia con l’attaccante stesso.

Per questo motivo quella di oggi sarà una giornata molto importante sul fronte Tyrique George: stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, è prevista a breve una “call” tra la dirigenza della Roma e l’entourage del calciatore per provare ad arrivare a un accordo.

L’interesse per l’esterno 19enne è quindi molto concreto: Massara insiste, e quella di oggi può essere una giornata fondamentale per capire se l’affare George si concluderà positivamente o meno.