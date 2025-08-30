Calciomercato Roma, Massara chiama gli agenti di Tyrique George: le ultime

La Roma continua a lavorare decisa su Tyrique George. E’ quello che sostiene ormai da giorni Fabrizio Romano, che oggi su X aggiorna la situazione riguardo alla trattativa in corso, sia con il Chelsea che con il calciatore.
Massara infatti lavora su due binari: deve trovare l’accordo sia con il club inglese, che ha pretese piuttosto elevate per il suo giovane talento, sia con l’attaccante stesso.
Per questo motivo quella di oggi sarà una giornata molto importante sul fronte Tyrique George: stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, è prevista a breve una “call” tra la dirigenza della Roma e l’entourage del calciatore per provare ad arrivare a un accordo.
L’interesse per l’esterno 19enne è quindi molto concreto: Massara insiste, e quella di oggi può essere una giornata fondamentale per capire se l’affare George si concluderà positivamente o meno.
Con calma massà c’è tempo
Ha preso 8 giocatori ed è arrivato a giugno. Tifosi qua qua ra qua
vaje a da na mano te no? faje vedè quanto sei svelto, daje! Ma mica sta a comprà du etti de prosciutto dar pizzicarolo, ennamo.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Massara ho l’impressione che dopo questo mercato i Friedkin lo cacciano via , altrimenti non c’era bisogno che venivano in prima persona a Trigoria , questo è un incapace , lo ha dimostrato dove eandato, e come giocatore era una pippa ….quindi?
Nei video mi sembra proprio forte salta l’uomo spesso anche con tigna.Mi sembra l’ideale per Gasperini dopo aver rubato palloni .Preferisco lui per pochi milioni in più che quello del Bologna .Fa la riserva al Chelsea non è un disonore soprattutto visto che fra le 5 squadre più forti del mondo e per i 19 anni di età.Trovatemi dei mondo dicianovenne al mondo che giocherebbe titolare nel Chelsea in attacco (al massimo 5 )..Se ri sparano 30 allora punti sul giocatore del Bologna
Perché dipende da lui ? Nelle trattative esistono anche gli interessi e spesso le pretese della controparte.
Daje sbrigateve non c’è più tempo. Questo giocatore ce serve come il pane, daje daje
ricordati che gli ultimi 2 giorni di mercato valgono come 3 settimane, tutti sono stranamente più propensi ad accordarsi e le trattative sono sempre molto più spedite.
Via Baldanzi per 8 milioni e ne spendiamo 25 per uno con 8 presenze in premier che verrà a fare la riserva ad El Shaarawy fenomeni
Se riserve ad el shaarawy ahah i giocatori non li conoscete proprio
O forse Elsha farà la sua riserva, magari non da subito, ma a breve, dopo che il Gasp lo avrà allenato un po’?
fenomeno è chi sbava contro un ds che sta lavorando bene
questo Pessina ma che siamo diventati il Sassuolo?
Arriverebbe come quinto per due posti, ovvero la riserva della riserva, promosso a riserva semplice durante la coppa d’Africa. Per questo ruolo ci sta
il mio commento e contrario può andare via se prendono un buon centravanti se ci sono ancora in giro ormai manca poco tempo alla chiusura del mercato ormai chi ha un buon centravanti se lo tiene! sempre sempre forza Roma
Ancora ma dai non siamo ne city ne real per spendere 20/25ml e percentuale sulla futura rivendita se te va male te lo teni, i giovani vanno scovati quando costano poco vedi sartori o tipo ziolkoski o come se chiama 6 ml lo paghi se te va male 6 ml ce rifai. Per me chiesa tutta la vita ovvio a condizioni giuste sia de cartellino che ingaggio credo che de motivazioni ne ha se vuole fare il mondiale
pronto chi parla !?
Se vale per accrescere il tasso tecnico si deve fare il sacrificio, sennò rimani sempre al solito livello. Un tassello per volta. Come disse Ranieri Roma non fu costruita in un giorno
In verità la frase risale al 1200 e la disse un belga, credo…lo dico solo perche sono andato a vedere l’origine della cosa, mi ha sempre incurisito chi l’avesse detta ed avevo sempre pensato ad un antico Romano ( più antico der Sor Claudio!!!)…e mo te salta fuori che l’ha detto un gallo!!!
Ora attendiamo la conferma di Zenone, che di certo era presente!!!
Zenone, perdona la battuta banale…
se il mister ti dice che può farlo crescere tanto e farlo diventare un Top allora va preso perché vendendolo dopo comunque faresti un buon gruzzoletto anche dando una parte al proprietario del cartellino
Friedkin è venuto a Roma per comprare questo?
Speramo de no secondo è venuto pe magnasse na carbonara fatta bene
Siamo ancora a questo punto? Nessun accordo ancora nè con il giocatore, nè con la società.
Con calma che c’è un sacco di tempo…
e niente…Massara completamente andato…non c’è altro da dire.
Massara pessimo. Mamma mia.
Perché non vi proponete voi come DS
Magari siete veramente geni e veloci
Ecco perché è venuto Dan, perché ha letto che su questo sito i Diesse competenti sono MIGLIAIA, tutti bravi a spendere i soldi che non ci sono, a cercare Lookman quando ormai è famoso e costoso e a buttare nel 🚽 il team che da gennaio 2025 è risultato quello più vincente in serie A. Che dire… chapeau. Forse vi conviene tornare alla PlayStation , li è piu facile vincere
Una delle campane acquisti più tristi della storia della Roma e avevamo tanto attaccato Ghisolfi non c’è mai fine al peggio
Quanto non capote nulla di nulla…. e più non capite più commentate.
posa er fiasco
poi dici che ci prendono a ride in tutto il mondo perchè siamo un popolo di lamentosi….
questa campagna acquisti era nata sotto le parole di Ranieri che aveva palesemente e cristallinamente detto che sarebbe stata sotto i paletti del fair play finanziario, eppure sono arrivati parecchi giocatori;
si era detto che il progetto con Gasperini non sarebbe stato una partenza sprint ma ci sarebbe voluto tempo per rivoluzionare una rosa con entrate ed uscite mirate;
andate a vedere le campagne acquisti delle altre squadre e ditemi chi sta facendo i fuochi di artificio.
Voi vi dimenticate tutto, se doveste gestire una società, la mandereste a piedi all’aria dopo un nanosecondo
Non conosco George ( a manco Mildred…chissà chi se ricorda…!) ma spero sia fortissimo!
Ho visto giocare varie volte il piccolo argentino del Bologna e, se è vero che si può prendere a 15/18 prenderei quello, conosce il campionato, ha molto carattere e guarda la porta ( le due cose che mancano a Baldanzi, a mio dire, pur in ruoli diversi, ma a parità di cifra spesa).
…non mi sembra l’argentino del Bologna un giocatore che fa anche la fase difensiva sicuramente lui e Dybala non potrebbero giocare insieme proprio per gamba fisica…
Mario, per quello che ho visto io, non è uno che non difende, è tignoso anche quando ripiega. Però non sono nessun per dire che sia perfetto per Gasp, ho solo detto che l’ho visto qualche volta dal vivo e mi è parso buono; sempre che il prezzo sia equo, ovviamente; ingaggio di certo non alto, conosce il campionato e potrebbe crescere non poco con Gasp. Ma sono solo commenti da Bar !!! Per me ciò che la Roma sceglie, va bene, mi fido di MAGARA e Dan
Pensiamo a vincere con il Pisa, poi arriverà chi deve arrivare
boh io non ci credo molto, ma che operazione è…massara va a trattare sancho e il procuratore gli propone George del quale il Chelsea vuole 25 Mil e il 30% della rivendita, oltre ad avere 19 anni quindi dovremmo avere un titolare adolescente. anche per massara che ha avuto due mesi per prendere un esterno li e compra quello che gli dà il procuratore di sancho ad una cifra che per risultare un ottimo investimento (questo si è capito vogliono fare con i giovani) dovresti rivenderlo a 70 Mil. ho dei dubbi
Secondo Saverio (ns. collega di blog) le cifre che ballano per George sono troppo elevate,più del doppio del suo reale valore.
Il Chelsea già ci ha rifilato Abraham al doppio,adesso ci riprova.Solo con noi da le plusvalenze,se no becca sempre fregature.
Per quanto mi riguarda farei passo e chiudo.
Tra George e Abaham c’è una bella differenza almeno dai video che girano, tecnicamente sembra valido poi a certi livelli conta molto la personalità che in serie A è una componente importante vedi CristanteMancini ecc. giocatori non eccelsi ma che equilibrano gli umori e il gruppo…. Molto più determinanti di un Pellegrini
a sto punto preferisco chiesa almeno verrebbe a fa’ il titolare
ancora con questo
Acquisto senza senso, nato esclusivamente per il fatto che l’abbia proposto lo stesso agente di Sancho. Quindi la Roma sta trattando un profilo per interessi economici privati (commissioni, intermediazioni) più che guidata da un criterio di scouting tecnico e sportivo.
Se prima cerchi un 25 enne che deve rilanciarsi, ma di cui già si conoscono le qualità ai massimi livelli. Poi non puoi virare su un ragazzino il cui valore è ancora tutto da definire. Soprattutto in un ruolo in cui avresti bisogno di un titolare e visti i costi che emergono per questo George.
Operazione sbagliata su tutta linea.
Mi auguro fortemente che salti e che ne arrivi un altro.
Io spero che arrivi, e poi manca solo una riserva d’esperienza a centrocampo per diventare squadra da scudo, grattiamoci però.
Non abbiamo mai avuto una squadrà così completa.
PRESIDENTE mettiamo qualche milione in più e prendiamo NUSA
Se lo pagheremo quelle cifre avranno valutato che le vale…per me è un rischio che va corso, ma a 13/15 + 20% sull’eventuale plusvalenza.
Mi fido di Ranieri gasperini e massara. Ora ci sono persone di calcio coadiuvate da un grande conoscitore e tifoso della Roma. Faranno sicuramente il meglio possibile considerati discorsi economici e interni al sistema calcio che noi semplici tifosi non possiamo conoscere. Io aspetto lunedì sera per dare un giudizio
Io non capisco tutto questo scetticismo su questo ragazzo! Io credo sia un ottimo prospetto sia per il presente che per il futuro! Baldanzi non ci ha convinto, giusto sostituirlo con questo ragazzo che a me sembra fortissimo! Dobbiamo essere pronti tra due anni e la strada è quella giusta!
Evidentemente la Roma non cerca il giocatore che possa far fare il salto di qualità per il quarto posto ma un’ altra scommessa e si accontenta di far giocatore il buon El Shaarawy titolare
Il grande colpo di Dan Friedkin sarebbe questo?
