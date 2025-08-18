Calciomercato Roma, Massara vira su Rowe del Marsiglia: il ds cerca il sorpasso sul Bologna

Dopo aver incassato il no di Jadon Sancho, la Roma ha messo gli occhi su Jonathan Rowe, giovane attaccante esterno dell’Olympique Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi.
Sul calciatore 22enne però c’è anche il Bologna, che sta provando da diversi giorni a chiudere l’operazione senza però riuscire a incassare l’ok da parte del calciatore, poco convinto della destinazione.
Massara, dopo aver abbandonato la pista Sancho, sta lavorando per cercare di sorpassare gli emiliani e assicurarsi il sì sia del calciatore che del Marsiglia.
Fonte: Gianlucadimarzio.com
profilo più giovane di Sancho e magari più affamato. Bisogna pure vedere le cifre che chiedono i francesi
si ma indubbiamente pure piu scarso di sancho, diciamola tutta la verità
Riscattato a luglio per 15M, dopo un mese era già sul mercato.
Qualunque sia il motivo, sto tizio non costa meno di 20M.
Avanti un altroooo… non spingete, c’è posto per tutti e il mercato è lungo!
Non si capisce perché non cerchiamo di prendere Nene che sicuramente dopo Nusa ed Echeverri w il più forte in circolazione tra i profili seguiti.
Non c’è dubbio che sia un downgrade rispetto a Sancho.
Sancho più forte, ma uno che guarda solo ai soldi sta meglio in Turchia.
Va bene tutto, ma non è che qui gli avrebbero dato uno stipendio da metalmeccanico.
A forza de vira’ Massara lo piglia Luna Rossa
fortissimo
Trequartisti mancini della roma:
Soulé
Dybala
Baldanzi
Bailey
Rowe
Trequartisti destri:
Il faraone
boh Pisilli?!?
Rowe è ambidestro, svaria parecchio ed è anche forte nelle ripartenze. Mi è sembrato un poco egoista nelle sue scelte, spero di sbagliarmi.
Perché?.. Per quale motivo Rowe tra i mancini???
Rowe e un ala sinistra di piede destro.. Non è assolutamente un Mancino..
Forza Roma
Purtroppo siamo arrivati al punto di litiganti i giocatori con il Bologna. L’amore è la passione per la Roma non ce la toglierà mai nessuno. Pretendere una società ed una squadra di campioni è un nostro diritto. Siamo una tifoseria unica che vive di Roma 24 ore al giorno. Tutto questo non rende giustizia al popolo Romanista. Noi siamo ĺ’AS Roma cari Friedkin. e così non può continuare. Mancano 5 giorni all’inizio del campionato e non abbiamo un’identità di squadra. Non sempre succedono miracoli come con il grande Ranieri. Se non si è in grado ci si faccia da parte. Spendete tanto e spendete male.
Vai altro ripiego e altra sola, giocatore mediocre possibile che la Roma non abbia idea di che tipo di esterno serve, sono non preoccupato di più
Giocatore piuttosto mediocre e con infortuni anche complicati. Se lo prendi per una mangiata di pasta ci potrebbe stare se costa i soliti venti milioni allora è un altro flop .
Questo tanto agognato esterno alto a sx di piede destro( oramai sembra una filastrocca per bambini), o ti fa fare un miglioramento decisivo o e’ meglio farne a meno, si puo’ giocare anche in altre maniere . Lo stesso Gasperini ha piu’ volte proposto due punte con un solo trequartista e quest’ ultimo spesso anche definibile anomalo, vedi Cristante con l’atalanta, o magari un solo trequartista dietro una prima punta con un centrocampo a 5 quindi piu’ folto a copertura di una difesa che fa della mancanza di velocita’ un punto debole. Insomma credo che qualcosa il nostro mister riuscira’ ad inventarsi.
Fhhhh Fhhhh
Scusate, mi sto a scaldà che dopo Rowe ci sto io.
DESOLANTE.
Un comunissimo esterno di attacco che fino a due anni fa faceva la serie b inglese e lo scorso anno fa la riserva al Marsiglia, viene a fare COSA?
Passi da Sancho a Rowe, un ridimensionamento totale di obiettivi.
AD OGGI il mercato della Roma, per quanto se ne possa dire, lo reputo insufficiente, sia per gli acquisti (nessun giocatore che fa la differenza) e per le cessioni.
Ricordo che il campionato inizia tra pochi giorni e nell’undici titolare ti sei indebolito.
Paredes e Saelemakers erano due certezze che facevano goal e assist, mentre hai preso AL che deve dimostrare di poter bene e Wesley che ancora gli devo vedere fare un dribling e un cross fatto bene.
Se pensiamo che Gasperini possa fare i miracoli sbagliamo e pure di tanto.
A Roma la memoria è corta: si pensa sempre che col “bel giogo” si possa colmare il gap con le vere squadre di calcio, ma non è così…Zeman, De Rossi, Louis Enrique, etc etc etc…
Se compri Wesley, hai voglia di “bel giogo”…30 milioni per uno che, fosse costato un terzo, era già un furto.
Fino a prova contraria sul campo, che vorrebbe dire che Al Ahinoui e Wesley faranno più gol e assist di Paredes e Saelemaekers (e mi limito agli indicatori sui quali siamo più carenti), le cose stanno come dici. Considera peraltro che AA nel suo ultimo campionato ha segnato 8 reti, pur essendo molte volte assente nella 1a parte della stagione. Su Wesley nulla ancora possiamo dire circa il suo positivo adattamento al nostro, tatticamente più difficile, calcio.
Ma queste sono incertezze che, prima dell’inizio del campionato, ci starebbero pure. In una certa misura e con Gasperini appena arrivato…
Il fatto grave è che ancora non sia arrivato il “sottopunta” destro che gioca a sinistra. Non pervenuto.
A ciò si aggiunge che passare da Sancho, pur “notabile” decaduto, al semisconosciuto Rowe (la prova della cui prodezza viene unicamente dedotta dell’interessamento del Bologna), – ove fosse una voce attendibile- sa tanto di offensiva disastrosa finita in indecoroso ripiegamento.
Ma, ripeto, l’aspetto di negatività autosufficiente, a questo punto, sta nella casella vuota del giocatore simil-Lookman che pareva, da giugno!!!, così essenziale per il presunto rafforzamento.
Non resta che sperare registrando già ora il fatto quasi-compiuto di sforzi senza costrutto…boh…
il Barcellona cerca un difensore che gioca sulla sinistra. Se proprio la Roma deve fare un sacrificio offrirei Ndicka a 40 milioni così da chiudere la questione plusvalenze per il bilancio 25/26 e poi avere soldi sia per sostituirlo ma anche qualcosa per l’ ala sinistra e una riserva decente di Angelino
l’altenativa dell’alternativa, mi tengo Baldanzi invece che rowe
Massara con tutte queste virate più che il Ds deve fare il nocchiere. Basta non ci porti a fondo ..
Come se la colpa è dei DS è il terzo e la musica è la stessa non ti viene qualche dubbio che il pesce puzza dalla testa?
Ma tutti gli altri nomi emersi in questi mesi? Tutti dissolti? Continuo a sperare che tutte queste informazioni siano “fumo negli occhi” e che si stia lavorando dietro le quinte. Rimane il fatto che sabato si gioca e fra un po’ ci rimarrà solo la primavera da cui pescare un esterno… detto che servirebbero anche altri innesti e al momento non si altro neanche sul nuovo difensore polacco…
Chiudere subito, ma non di certo a 30, fai 2 di prestito con diritto di opzione a 20-22, come Bailey, ingaggio sostenibile, giocatore molto interessante, riscattato a 14,5 dopo 2,5 di prestito, nel giro U21 inglese dove in quel ruolo sono strapieni (vedi Sancho ad es.). Chiuso da Paixao preso a 30 dal Marsiglia (e già infortunato). Ndoye venduto ad uno sproposito in PL dal Bologna chi lo conosceva? Se lo prendevamo noi, ma chi è sta pippa? Unvece con Lukaku (adesso 3 mesi fuori per strappo muscolare), Dybala, Wjnaldum, Matic, Pellegrini per dire gli ingaggi superiori ai 5 mil siamo pieni di trofei e partecipazioni in CL? Si o no? È la mentalità che deve crescere, è la squadra che deve crescere, è la società che deve crescere, non puntare sui fuochi d’artificio Hollywoodiani che gettano solo fumo negli occhi. Non ci servono i Dybala, i Lukaku (senza Conte e aggiungo una società forte non è nessuno), ma i Kone’, i Soule’, 11 così, non svenderli per rincorrerere dive strapagate che fanno la spola tra il lettino del massaggiatore e qualche apparizione in campo folcloristica😭, ogni riferimento è puramente casuale. Svegliatevi tutti, alcuni hanno capito bene come fare, la maggior parte no purtroppo ancora.
Non credo a queste notizie. Secondo me gli obiettivi Sono altri e la societa’ li centrera’ negli ultimi giorni di mercato. Come del resto anche altre squadre stanno facendo. Ora per Forza di cose I giocatori Costano di piu, a fine agosto I prezzi scendono. Alla Roma servono uno alto a sx, un terzino sx, Una punta mobile, un centrale E 2 centrocampisti. Mikautadze krostovic, dourma, il polacco come centrale e un centrocampista che sia un po regista Stile parades xche a centrocampo siamo corti.
Tutti DS che ne sanno più di Gasperini,,Massara e Ranieri in questo Forum……
Alla Roma, ad Agosto 2025, non serve vendere per vendere, serve semmai ridurre il monte ingaggi. NDicka, circa sei milioni a bilancio, Kone, meno di nove, sono meno problematici (o non lo sono proprio) rispetto a Pellegrini, 11 milioni per non giocare, e soprattutto Dybala, 16 milioni per giocare la metà delle partite. Dovbyk, credo 17 milioni a bilancio, pesa, ma almeno le gioca tutte, e nel suo ruolo quelli del suo livello costano di più. Se lo vendi a 30 e passa non fai plusvalenza e devi cmq sostituirlo. La Roma potrebbe comunque decidere di vendere Kone o NDicka adesso ma, a mio avviso, solo in presenza di offerte fuori mercato, o evidenti dubbi sull’adattabilità al calcio di Gasperini.
non do retta a illazioni e deduzioni però la Roma centra poco se uno va in Turchia invece che a Roma….non sembra uno che sta tanto bene con la testa se lo United lo sboligna a 25 anni
io resto dell’idea di prendere Echeverry anche in prestito secco ….intanto scatta un anno di contratto poi vediamo se il giocatore torna a Manchester
Zyech è svincolato, strano che nessuno lo abbia ancora citato.
Ah, volendo c’è anche Karsdorp libero… hai visto mai.
Ancora peggio? Reguilon, uno che ha smesso di giocare a marzo del 2022.
Ma provare un tentativo per Diao del Como? Magari inserendo baldanzi come parziale contropartita?
