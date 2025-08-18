Calciomercato Roma, Massara vira su Rowe del Marsiglia: il ds cerca il sorpasso sul Bologna

Dopo aver incassato il no di Jadon Sancho, la Roma ha messo gli occhi su Jonathan Rowe, giovane attaccante esterno dell’Olympique Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi.

Sul calciatore 22enne però c’è anche il Bologna, che sta provando da diversi giorni a chiudere l’operazione senza però riuscire a incassare l’ok da parte del calciatore, poco convinto della destinazione.

Massara, dopo aver abbandonato la pista Sancho, sta lavorando per cercare di sorpassare gli emiliani e assicurarsi il sì sia del calciatore che del Marsiglia.

Fonte: Gianlucadimarzio.com