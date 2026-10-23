CALCIOMERCATO | Roma, Mendes offre Balde: occasione per gennaio

La Roma guarda già al mercato di gennaio e uno dei reparti sui quali il club vuole intervenire è quello delle fasce. Oltre a Jayden Oosterwolde, nome già seguito da tempo, secondo Il Messaggero nelle ultime ore sarebbe spuntata anche una candidatura decisamente prestigiosa: quella di Alejandro Balde del Barcellona.

Il terzino sinistro sarebbe stato proposto ai giallorossi da Jorge Mendes, lo stesso agente che cura gli interessi di Rodrigo Mora. Alla base della possibile apertura ci sarebbe soprattutto lo scarso spazio trovato finora dal giocatore nelle rotazioni di Hansi Flick.

I numeri di questo avvio di stagione raccontano effettivamente una situazione particolare. Balde, che ha compiuto 23 anni il 18 ottobre, ha raccolto finora pochissimi minuti tra Liga e Champions League, dopo essere stato invece uno dei protagonisti del Barcellona nelle stagioni precedenti. Nel 2025-26 aveva totalizzato 42 presenze ufficiali, 31 delle quali da titolare, nonostante due problemi muscolari.

Parliamo dunque di un profilo di livello internazionale e ancora molto giovane. Cresciuto nella Masia, Balde è un terzino sinistro naturale di piede mancino, alto 177 centimetri, che fa della velocità, dell’accelerazione e della capacità di portare palla le proprie qualità principali. Ama attaccare lo spazio, accompagnare l’azione e creare superiorità sulla corsia, caratteristiche che potrebbero renderlo particolarmente interessante nel sistema di Gasperini.

Più che un classico terzino bloccato, infatti, Balde ha caratteristiche da esterno a tutta fascia. È esplosivo nelle conduzioni, riesce a guadagnare metri rapidamente e tende a cercare con continuità il fondo o l’ingresso negli ultimi trenta metri. Un profilo che, sulla carta, potrebbe sposarsi bene con il calcio aggressivo e verticale richiesto dal tecnico della Roma.

La difficoltà principale sarebbe naturalmente economica. Balde è sotto contratto con il Barcellona fino al 30 giugno 2028 e nel suo accordo è presente una clausola rescissoria da un miliardo di euro. Sul mercato la sua valutazione resta comunque molto elevata: le stime attuali oscillano indicativamente tra i 40 e i 50 milioni di euro. Numeri che renderebbero complicato pensare a un acquisto a titolo definitivo già a gennaio, a meno di condizioni particolarmente favorevoli. Proprio per questo diventerà fondamentale capire in quale formula Mendes abbia eventualmente proposto il giocatore e soprattutto quale sia la posizione del Barcellona: un prestito, magari accompagnato da un diritto o da una formula più articolata, cambierebbe completamente lo scenario.

FONTI: Il Messaggero, UEFA, Transfermarkt