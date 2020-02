Calciomercato Roma, occhi su Tiago Cukur dell’AZ Alkmaar

AS ROMA NEWS – Nuovo nome di mercato in casa Roma. Nel mirino dei giallorossi, riferisce il portale calciomercato.it, c’è l’attaccante classe 2002 Tiago Cukur attualmente in forza nell’Under 19 dell’AZ Alkmaar.

Il centravanti 17enne ha doppio passaporto, olandese e turco, piace anche a Inter e Valencia.

Fonte: calciomercato.it