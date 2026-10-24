CALCIOMERCATO | Roma, occhi su William Gomes: sfida a United e Liverpool

La Roma continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi e dalla Turchia arriva un nome da aggiungere alla lista di Tony D’Amico: quello di William Gomes, talento brasiliano del Porto.

Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, i giallorossi starebbero seguendo da vicino la crescita del classe 2006 insieme a Manchester United e Liverpool. Il rendimento del giovane brasiliano ha infatti attirato l’attenzione di diversi osservatori europei, anche se l’elevata valutazione fatta dal Porto rappresenterebbe già oggi un ostacolo importante per qualsiasi eventuale operazione.

William Gomes ha 20 anni, è nato il 15 marzo 2006 ed è un’ala offensiva mancina che gioca prevalentemente partendo dalla destra. Cresciuto nel San Paolo, è arrivato al Porto nel gennaio del 2025 per circa 9 milioni di euro e in Portogallo ha progressivamente conquistato sempre più spazio. Nella scorsa stagione ha realizzato 8 gol in 28 presenze nel campionato portoghese, ai quali ha aggiunto 4 reti in 11 gare di Europa League. Anche l’inizio dell’attuale stagione ha confermato la crescita del brasiliano: nelle prime sette presenze in Liga Portugal ha messo insieme 2 gol e 2 assist.

Dal punto di vista tecnico si tratta di un esterno molto offensivo, rapido soprattutto nei primi metri e particolarmente pericoloso quando può puntare direttamente il difensore. Dribbling, accelerazione e capacità di rientrare sul sinistro per cercare la porta sono le caratteristiche che maggiormente lo distinguono. Può partire anche dalla fascia opposta, ma è soprattutto a destra che riesce a sfruttare il piede mancino per entrare dentro al campo. Un profilo che, almeno sulla carta, presenta diverse caratteristiche ricercate dalla Roma: giovane, già abituato al calcio europeo, capace di creare superiorità nell’uno contro uno e con una buona confidenza con il gol. Esattamente il tipo di giocatore che potrebbe aumentare le soluzioni offensive a disposizione di Gasperini.

Il problema resta il prezzo. Il Porto ha recentemente blindato William Gomes fino al 30 giugno 2031 e il nuovo contratto prevede una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Le valutazioni dei principali portali specializzati oscillano oggi attorno ai 25-30 milioni, ma il club portoghese ha una posizione contrattuale molto forte e non avrebbe alcuna necessità di cederlo a condizioni favorevoli. Per questo, al momento, si parla esclusivamente di monitoraggio e non di una trattativa. La Roma segue il giocatore, così come fanno Manchester United e Liverpool, consapevole però che un eventuale affondo richiederebbe un investimento importante.

FONTI: Ekrem Konur, Soccerway, A Bola