La Roma si muove per Kauã Pascini, ma deve fare i conti con la concorrenza della Juventus. Il terzino sinistro brasiliano, classe 2008, è uno dei giovani talenti seguiti da Tony D’Amico per rinforzare le corsie laterali. I giallorossi hanno già avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore, così come il club bianconero. Al momento, però, nessuna delle due società ha presentato offerte ufficiali all’Atlético Mineiro.

Il nome di Pascini era già finito sui radar della Roma nelle scorse settimane, ma l’interesse avrebbe preso consistenza dopo le prestazioni del ragazzo con il Brasile Under 20. Gli osservatori giallorossi lo avrebbero seguito durante le amichevoli disputate in Spagna tra settembre e ottobre, quando il laterale è partito titolare contro Danimarca e Messico, entrando invece nella ripresa contro gli Stati Uniti. Nella vittoria per 4-1 sui danesi ha anche servito un assist, confermando le sue qualità offensive.

Nato il 5 marzo 2008 a Vitória, Pascini è un terzino mancino di grande spinta, dotato di buona tecnica e capacità di accompagnare l’azione. Cresciuto nel vivaio dell’Atlético Mineiro, si è messo in mostra nel campionato brasiliano Under 17 del 2025, conquistato dal suo club con il contributo di tre gol e un assist in 14 partite. Le sue caratteristiche hanno suggerito anche qualche paragone con Marcelo, naturalmente ancora prematuro per un giocatore all’inizio della carriera.

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Quest’anno il salto tra i professionisti. Aggregato alla prima squadra dell’Atlético Mineiro all’inizio del 2026, Pascini ha già raccolto 18 presenze e un gol, trovando spazio soprattutto come alternativa all’esperto Renan Lodi. Un percorso di crescita che non è passato inosservato in Europa e che potrebbe renderlo un profilo interessante per il sistema di gioco di Gasperini, alla ricerca di alternative affidabili sulle fasce.

La società brasiliana, però, non ha alcuna necessità immediata di cederlo. Il contratto di Pascini è stato rinnovato fino al dicembre 2030, proprio per valorizzarlo e proteggersi dall’interesse dei club stranieri. Il calciatore è assistito dalla P&P Sport Management e sarebbe già stato informato delle attenzioni di Roma e Juventus. Una situazione che potrebbe evolversi nei prossimi mesi, ma che richiederà un investimento da valutare attentamente.

Per la Roma si tratterebbe soprattutto di un’operazione di prospettiva, con l’obiettivo di assicurarsi un giovane esterno mancino da far crescere alle spalle dei titolari. La concorrenza della Juventus potrebbe accelerare le valutazioni di D’Amico, ma per il momento siamo ancora nella fase dei sondaggi. La pista Pascini resta aperta, in attesa di capire se i primi contatti diventeranno una vera trattativa.

FONTI: Corriere dello Sport, O Tempo Sport