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CALCIOMERCATO | Roma, occhi su Foe-Ondoa: si profila un derby con la Lazio

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Non solo attacco: la Roma guarda anche al centrocampo in vista del mercato di gennaio. Tony D’Amico è alla ricerca di nuovi rinforzi per ampliare le alternative a disposizione di Gian Piero Gasperini e tra i profili monitorati sarebbe spuntato quello di Manga Foe-Ondoa, centrocampista francese classe 2005 del Monza. A riferirlo è l’esperto di mercato Ekrem Konur su X.

Arrivato in Brianza la scorsa estate dall’Estoril Praia, il giovane si sta ritagliando uno spazio nella squadra di Ivan Juric. Sette presenze in Serie A, cinque da titolare, e un assist in questo avvio di campionato per il francese, che può ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Dotato di forza fisica, dinamismo e una buona capacità di recuperare palloni, Foe-Ondoa è legato al Monza da un contratto fino al giugno 2030 e viene considerato un giocatore con interessanti margini di crescita.

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La Roma, però, non sarebbe l’unica società interessata. Secondo Konur, anche la Lazio avrebbe messo gli occhi sul centrocampista, aprendo così la possibilità di un nuovo derby di mercato. Al momento si parla soltanto di un interesse esplorativo, senza offerte o trattative concrete. Ma con gennaio sempre più vicino, il nome di Foe-Ondoa potrebbe diventare uno di quelli da seguire con attenzione.
FONTE: Ekrem Konur (X)

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2 Commenti

  1. Ma chi è questo Konur che si occupa di Roma o campionato Italiano? Se ha la stessa credibilità di tutti gli altri giornalisti Turchi rispetto ai quali i nostri sono affidabili…

  3. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

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