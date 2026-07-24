CALCIOMERCATO ROMA | Offerta di 28 milioni per Tresoldi respinta dal Club Brugge: affare in salita

La Roma ha provato a muoversi concretamente per Niccolò Tresoldi, ma la strada resta in salita. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul suo canale YouTube, il club giallorosso ha presentato al Club Brugge una proposta verbale da circa 28 milioni di euro bonus compresi per l’attaccante classe 2004.

Al momento, però, non ci sono le condizioni per arrivare a una svolta. La distanza tra le parti resta significativa e la trattativa viene considerata molto difficile, soprattutto per una questione di costi. La valutazione di Tresoldi rappresenta infatti un ostacolo importante per la Roma, che sta cercando un nuovo centravanti da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Il Club Brugge considera Tresoldi un giocatore centrale per il proprio progetto e, allo stato attuale, la volontà della società belga è quella di trattenerlo. Una posizione che rende ancora più complicato il lavoro della dirigenza romanista. La Roma continua a monitorare la situazione, ma oggi l’operazione non sembra percorribile. Servirebbero nuovi sviluppi per riaprire il discorso e provare a trovare un’intesa tra i due club.