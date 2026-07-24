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CALCIOMERCATO ROMA | Offerta di 28 milioni per Tresoldi respinta dal Club Brugge: affare in salita

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La Roma ha provato a muoversi concretamente per Niccolò Tresoldi, ma la strada resta in salita. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul suo canale YouTube, il club giallorosso ha presentato al Club Brugge una proposta verbale da circa 28 milioni di euro bonus compresi per l’attaccante classe 2004.

Al momento, però, non ci sono le condizioni per arrivare a una svolta. La distanza tra le parti resta significativa e la trattativa viene considerata molto difficile, soprattutto per una questione di costi. La valutazione di Tresoldi rappresenta infatti un ostacolo importante per la Roma, che sta cercando un nuovo centravanti da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini.

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Il Club Brugge considera Tresoldi un giocatore centrale per il proprio progetto e, allo stato attuale, la volontà della società belga è quella di trattenerlo. Una posizione che rende ancora più complicato il lavoro della dirigenza romanista. La Roma continua a monitorare la situazione, ma oggi l’operazione non sembra percorribile. Servirebbero nuovi sviluppi per riaprire il discorso e provare a trovare un’intesa tra i due club.

 

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19 Commenti

  3. io non capisco perché andare a spendere tutti sti soldi per una riserva quando servono titolari in altre zone io mi terrei Dobvik come riserva

  5. eppure nelle scorse settimane erano poche le notizie riguardanti tresoldi, nessuna telenovela, ma alla fine è arrivata un offerta ufficiale (anche se respinta), spero stiano facendo così anche per l’ala sinistra

    • Infatti ora parte la telenovela. Erano 15 giorni che si parlava di accordo con giocatore. Ora l’offerta, fra 3 giorni il rilancio di 1 milione, poi arriva il Tottenham, poi la Roma rilancia di altri 3 dopo la seconda rifiutata alla fine se lo prende il Dortmund di turno.

  7. Secondo me la Roma si è messa d accordo con diverse società per far vedere che loro ci hanno provato a prendere ottimi giocatori ma non è stato possibile. Così a fine agosto digeriremo meglio i soliti parametri zero di calciatori reduci da crociati rotti o gli ennesimi bidoni che non vuole nessuno in prestito

  11. Ma veramente stiamo leggendo articoli di fantomatiche grosse offerte per punte centrali (avendo Malena, Dovbick e Vaz per una sola maglia) mentre siamo senza terzino sinistro titolare e senza ali sinistre?!?! Non so se i fessi sono i media, i nostri dirigenti o noi che leggiamo e commentiamo…

  13. – buongiorno io sono il capo collaudatore quattrosoldi
    – ma non era tresoldi?
    – ho aumentato il capitale

    Franco Franchi – Il giustiziere di mezzogiorno. 1975

  14. Siamo alle solite tutto tempo perso. che serietà che professionalità ma soprattutto
    Che bella programmazione seria.
    Si naviga a vista
    L’unica cosa seria è buona fatta è stato Gasperrini che ahimè non potrà sempre fare miracoli

  17. Cmq siamo in Champions e, ad oggi, rispetto la scorsa stagione abbiamo perso Celik, El Shaarawy, Pellegrini, Tsimikas, Ferguson, Zaragoza e Venturino. Tenendo presente che dovremmo anche giocare la massima competizione europea per club e che oggi è il 24 luglio, vogliamo o no combinare qualcosa sul mercato. Chiacchiere e giustificazioni lasciano il tempo che trovano. Diciamoci la verità: è una vergogna. La società si desse da fare.

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