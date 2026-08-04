CALCIOMERCATO | Roma, offerta scritta per Molina: è l’alternativa a Read

La Roma piomba su Nahuel Molina, terzino destro di 28 anni dell’Atletico Madrid e della nazionale argentina. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora de Il Tempo, il club giallorosso si sarebbe mosso concretamente presentando una prima offerta da 13 milioni di euro di parte fissa più 3 milioni di bonus. Secondo Matteo Moretto invece la proposta scritta della Roma all’Atletico arriva a toccare i 17 milioni, bonus compresi. Un tentativo che conferma come Tony D’Amico stia iniziando a cautelarsi di fronte alle difficoltà incontrate nella trattativa con il Feyenoord per Givairo Read.
La pista che porta al giovane olandese, però, non è ancora tramontata. Come riferisce Fabrizio Romano, la Roma attende una risposta dal Feyenoord dopo aver presentato una nuova proposta da circa 25 milioni più bonus, per un pacchetto complessivo vicino ai 28-29 milioni di euro. La società giallorossa vuole capire se il club di Rotterdam sia disposto ad avvicinarsi alla fumata bianca oppure se intenda continuare a chiedere i 30 milioni fissati per il cartellino del terzino.
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Molina rappresenta dunque una vera alternativa a Read, non necessariamente un’operazione parallela. Qualora dal Feyenoord dovesse arrivare un nuovo rifiuto, la Roma sarebbe pronta ad accelerare per il campione del mondo argentino, profilo più esperto e già abituato a giocare ad altissimo livello. La prossima risposta del club olandese sarà quindi decisiva: Read resta la priorità, ma D’Amico ha già preparato il piano B e mosso la prima pedina con l’Atletico Madrid.
FONTI: Filippo Biafora, Fabrizio Romano, Matteo Moretto
Ma magari Molina altro che 30 milioni per Read ancora tutto da scoprire!!!
ottimo !!!!!
❤️🧡💛
per me e scarso
preferisco molina
ex campione del mondo, vice campione del mondo. É Argentino mica spagnolo
Ormai e’ chiaro che la Roma le prime scelte non e’ in grado di prenderle. Ora e’ da capire se e’ una questiona soltanto economica o di modus operandi. Non penso che sia sempre colpa dei vari direttori sportivi. Questa struttura americana evidentemente ha dei limiti nei tempi calcistici ancora non li ha ben compresi.
grande D’Amico…… concordo se fanno i difficili si và su altre soluzioni……ci sono molti calciatori bravi basta saperli trovare
Spero e mi auguro che sia un modo per sbloccare la trattativa pe l’olandese.
Sarebbero da prendere entrambi visto che gli unici due disponibili (con Wesley che ha bisogno di tempo per recuperare bene) sono lui e rensch.
molto meglio di read a oggi. molina ha un tiro assurdo(basta vedere i suoi ultimi gol) e bravo in difesa e un più ha già avuto esperienza in serie a perciò non ha bisogno di adattarsi al campionato e inoltre se questo è il prezzo lo stai pagando veramente poco. wesley-molina è davvero una bella coppia di esterni per fare la serie a e la champions secondo me
Che tristezza
A sto punto meglio molina si ha 28 anni ma è campione del mondo 28 anni,esperto in campo internazionale…se poi la cifra proposta è questa ,molto meglio… anzi risparmi soldi x esterno
A sinistra di attacco … spero che arrivi molina
l ho visto ai mondiali stando nel giro del mercato della Roma…
è stato imbarazzante
il comò con un mese ha comprato due campioni….i fenomeni della Roma tre mesi su un giocatore e poi lo perdono…..che tristezza
Altra offerta rifiutata. Ma volete fare una c…. di offerta seria che chiude in fretta una trattativa almeno una volta? Siamo al 4 agosto e non abbiamo neanche 11 titolari pensa se non stavamo nemmeno in Champions.
molina non è male per niente, ha una bella esperienza internazionale, non costa uno sproposito e conosce già la serie a.
il problema rimane sempre uno, se Gasperini vuole read è giusto prendergli read.
Credo che il mercato, a livello global, stia vivendo una bolla speculativa.Tutti sperando di vendere tutti a 50 mln. Mi sembra però che siano in poxhissimi a compare a queste cifre, a poterselo permettere. Arriverà un momento in cui per vendere tutti dovranno calare I prezzi, altrimenti non venderanmo. Credo che anche I nostri stiano aspettando quel momento. Bisogna aver fiducia e…..molta pazienza!
Molina?????
Ma a questo punto, visto che bisogna per forza prendere un terzino destro perché i terzini sinistri che giocano a sinistra ormai non vanno più di moda, molto meglio un giovane come Belghali o un elemento esperto come Dodó che ha statistiche buonissime in serie A. Pescando in serie A infatti potremo strappare condizioni vantaggiose, pagamenti rateali e inserimento di contropartite
Non c’è più er Fabrizio Romano de na vorta, signora mia!
Il festival del non-sense: ogni mossa è sotto i riflettori in tempo reale, vanificandone il possibile effetto. Che senso ha per “ammorbidire” la trattativa col Feyeenord dare pubblicamente il coltello dalla parte del manico, per un gioco esattamente identico, all’Atletico (che già di suo non scherza)?
L’alternativa, nel caso Molina, va prima definita nei dettagli…solo poi si dà l’ultimatum agli avidi olandesi.
Prezzo ragionevole per un giocatore bravo.
30 milioni per il terzino del Feyenoord sono uno sproposito.
La vigna degli imbecilli ha chiuso!
chi non va in champions compra (Juve e Milan) e noi stiamo ancora col cerino in mano.
Molina conosce il nostro campionato, Read…diciamo che i terzini olandesi comprati negli ultimi anni qui a Roma non hanno fatto proprio benissimo. E non è stato neanche convocato ai mondiali.
Continuo a dire che tutta questa indulgenza per Massara non c’è stata.
Il tempo passa e non si vede l’ala: ne dovevamo prendere una, mentre l’altra l’abbiamo fatta andare a parametro 0
il fajenoord nn te lo dà ,troppe batoste
non si riesce a chiudere mai sempre difficoltà vogliono 30 e ci si presente con 28 e non prendiamo mai nessuno
Non ci si crede che non si chiude un affare perchè uno chiede 30 e tu offri 29.
Il Feyenoord ci odia e Read non ce lo darà mai!!!
Molina lo eviterei, ha 28 anni, prendiamo giocatori giovani e affamati. Comunque io ve lo dico oggi, Cacciamani se non lo prendi a 15 quest’anno, il prossimo ne vale 40.
Mi sembra anche meglio
Ditemi che non è vero…
Dai é uno scherzo 😲
Molina e Nusa e stò.
Infatti il problema non è il famoso milione ma il fatto che la Roma ha offerto 25M più altri di bonus per avere un minimo di margine di sicurezza mentre il Feyenoord ne vuole sicuramente 30M secchi e subito. Quindi se rimangono su questa linea stanno bene li.
Read è stato fermo un casino di tempo per infortunio, non è che il rischio se lo può accollare tutto la Roma. Altrimenti se lo tenessero se sono così convinti che stia al 100% adesso e in futuro, dopo il problema muscolare.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.