Calciomercato Roma, per Ancelotti è sempre più Brasile: emissario in Spagna per chiudere l’accordo

Mentre a Madrid si consuma uno snodo decisivo per il futuro di Carlo Ancelotti, la Roma assiste da lontano, consapevole che il sogno di vederlo sulla panchina giallorossa dopo Ranieri sembra essere davvero molto complicato.

Ieri sera, infatti, a Siviglia era presente Diego Fernandes, emissario della Federazione brasiliana, volato in Spagna con un solo obiettivo: chiudere l’accordo con Ancelotti per affidargli la guida della Seleção. Il tecnico del Real Madrid, in scadenza a giugno, è sempre più orientato ad accettare la sfida verdeoro.

Secondo quanto riferito da Relevo.com, nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto, stavolta in videoconferenza, per limare gli ultimi dettagli. Fernandes, da mesi in contatto diretto con Ancelotti, punta non solo a strappare il sì definitivo, ma anche a convincerlo a raggiungere il Brasile il prima possibile, magari già da maggio.

