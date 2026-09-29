CALCIOMERCATO | Roma, per gennaio spunta van Bommel jr: il PSV chiede 25 milioni

La Roma continua a lavorare sull’esterno offensivo di sinistra richiesto da Gian Piero Gasperini. In vista del mercato di gennaio, sul taccuino del ds Tony D’Amico sarebbe finito anche Ruben van Bommel, 22enne del PSV Eindhoven.

L’olandese, tornato in campo dopo un lungo stop al ginocchio, ha iniziato la stagione con 2 gol e 3 assist in 9 presenze. Il PSV lo valuterebbe intorno ai 25 milioni di euro, cifra importante per un giocatore che potrebbe rappresentare una delle soluzioni per completare il reparto offensivo giallorosso.

Ma chi è Ruben van Bommel? Figlio dell’ex centrocampista e allenatore Mark van Bommel, è un esterno offensivo di piede destro che gioca prevalentemente sulla fascia sinistra. Nato nel 2004, è cresciuto anche nel settore giovanile del PSV prima di emergere con il MVV Maastricht e trasferirsi all’AZ Alkmaar. Nell’estate del 2025 è quindi tornato a Eindhoven, dove indossa la maglia numero 7. Un profilo giovane ma già con una discreta esperienza nel calcio olandese e internazionale, e soprattutto con caratteristiche compatibili con la casella rimasta scoperta nell’attacco della Roma.

Van Bommel non sarebbe comunque l’unico nome seguito dalla Roma. Tra le alternative restano infatti Kvernadze, Endrick e Luiz Henrique, profili già monitorati dalla dirigenza per regalare a Gasperini quel rinforzo sulla fascia sinistra rimasto fuori dall’ultima campagna acquisti.

FONTI: RomaToday, Gazzetta.it