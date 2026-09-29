CALCIOMERCATO | Roma, per gennaio spunta van Bommel jr: il PSV chiede 25 milioni

La Roma continua a lavorare sull’esterno offensivo di sinistra richiesto da Gian Piero Gasperini. In vista del mercato di gennaio, sul taccuino del ds Tony D’Amico sarebbe finito anche Ruben van Bommel, 22enne del PSV Eindhoven.
L’olandese, tornato in campo dopo un lungo stop al ginocchio, ha iniziato la stagione con 2 gol e 3 assist in 9 presenze. Il PSV lo valuterebbe intorno ai 25 milioni di euro, cifra importante per un giocatore che potrebbe rappresentare una delle soluzioni per completare il reparto offensivo giallorosso.
Ma chi è Ruben van Bommel? Figlio dell’ex centrocampista e allenatore Mark van Bommel, è un esterno offensivo di piede destro che gioca prevalentemente sulla fascia sinistra. Nato nel 2004, è cresciuto anche nel settore giovanile del PSV prima di emergere con il MVV Maastricht e trasferirsi all’AZ Alkmaar. Nell’estate del 2025 è quindi tornato a Eindhoven, dove indossa la maglia numero 7. Un profilo giovane ma già con una discreta esperienza nel calcio olandese e internazionale, e soprattutto con caratteristiche compatibili con la casella rimasta scoperta nell’attacco della Roma.
Van Bommel non sarebbe comunque l’unico nome seguito dalla Roma. Tra le alternative restano infatti Kvernadze, Endrick e Luiz Henrique, profili già monitorati dalla dirigenza per regalare a Gasperini quel rinforzo sulla fascia sinistra rimasto fuori dall’ultima campagna acquisti.
FONTI: RomaToday, Gazzetta.it
magari 🤩… perché no….
certo il nuovo Vaz noi 25 mln non li neghiamo a nessuno..
Magari ci cascasse, mi sembra già un giocatore completo. Poi quegli assist che fa di esterno destro sono da stropicciarsi gli occhi. Quanto mi fomento se penso all’asse olandese che formerebbe con Malen
Il figlio del CT del Belgio.
Di certo, se arriverà qualcuno a gennaio, non sarà un “nome a caso”: potrebbe essere qualcuno di quelli sfuggiti all’ultimo per mancanza di tempo, o che si vede poco o male utilizzato dove si trova.
Luis Enrique per esempio, se non pensa che in fondo sta bene laggiù, potrebbe essere preso già dal 1 gennaio.
La valutazione supera i 25M
ma quando mai
Ma quale ci cascasse… Con questa frase avete etichettato come campioni una massa di bidoni.
Meno male che non siamo noi Tifosi a comprare ma c’è gente seria e esperta. Poi magari è forte ma, qui tra giornalisti vari e Tifosi era forte pure mia nonna, che comunque a 97 anni male non sta!
Forza Roma
Stavolta ti faccio un applauso.
C’è gente qua dentro che ha schifato perfino Greenwood, che ha detto che summerville era una pippa, che Nusa non segnava mai, che Gittens era un bidone riserva delle riserve, che Lewelling non era nessuno e poi mi fermo perchè lì’elenco è lungo.
Però Van Bommel… magari ce casca! No vabbè, fa troppo ride
perché lui è……..figlio. anche Justin era figlio
Pure Cristian..
…25 mln?
Ci dev’essere un errore. Di solito sono 50.
Veramente un bel giocatore, ma…se potessi scegliere preferirei nell’ordine
1) Gittens (opinione personale, il miglior profilo);
2) Endrick (lo prenderesti sicuramente in prestito, dubito che il Real se ne privi);
3) Kvernadze (puoi provare a prenderlo a 25 milioni. Sarebbe un buonissimo colpo);
4) Luiz Henrique (se non posso prendere niente di meglio…)
oggi so’ andato dal concessionario per prendere un’utilitaria coreana usata, 4900 promo finanziamento, appena hanno visto il portachiavi della Roma me l’hanno valutata 25 milioni
Samuel Lino
Banfi Lino. Meglio.
Profilo interessante peccato abbia subìto un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per 9 mesi
Endrick o Samuel Lino
25mln ti danno un calzino forse
potrebbe essere un COLPACCIO VERO se lo prendi o blocchi ora a 25 mil.. Gittens resta con Nusa il mio preferito ma questo potrebbe potenzialmente rivelarsi anche superiore….
Van Basten ha figli o nipoti?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.