Calciomercato Roma, Pessina nome caldissimo: manca solo l’ok di Friedkin (VIDEO)

Matteo Pessina come ultimo tassello di un mercato movimentato e deciso al fotofinish. In queste ultime ore sono arrivate conferme del forte e concreto interesse della Roma e di Gasperini per l’ex centrocampista dell’Atalanta, ora al Monza.
Per il tecnico giallorosso il nome di Pessina sarebbe il completamento ideale per la mediana, che ha ancora bisogno di un rinforzo visto che El Aynaoui lascerà i giallorossi a fine anno per andare in coppa d’Africa.
L’operazione è avviatissima, racconta Matteo Moretto su Youtube, manca solo il via libera dei Friedkin per mettere l’ultimo tassello a questa trattativa con il Monza.
pessina sarà utilissimo.
Sono sicuro che giocherà spesso. Con gasp ha raggiunto la nazionale e con le coppe gente esperta ci serve.
Serve il via libera di friedkin per un prestito gratuito con diritto di riscatto?
Ora per 5/6 mil manca l’ok di friedkin ma allora sancho quando lo prendevano allora? Mercato scadente e massara a che serve se pe spende 5/6 mil deve chiede permesso a zion Dan? Delusione
A centrocampo non ho ancora visto giocare Pisilli… El Aynaoui ha giocato sempre e pure poco spostato sulla trequarti… Serve veramente un altro visto che già quelli che ci sono non trovano spazio? Forse potrebbe servire un top che prende il posto fisso al posto di Cristante, ma non è Pessina probabilmente.
Senza considerare che Pellegrini sta ancora a Roma… Pessina ci potrebbe stare là dove Pellegrini vada via entro stasera.
Piuttosto farei qualche sacrificio in più solo per l’unico vero ruolo scoperto (ala sinistra).
C’è chi prende rabiot a 10 milioni e chi pensa di prendere Pessina il Milan se riesce a prendere pure Dobvik gratis è molto più competitivo della Roma per la zona Champions, mo arriveranno le troupe cammellate che mi rispondono te meriti Lotito
a 6 milioni va benissimo
A titolo definitivo non lo farei
