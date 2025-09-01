Calciomercato Roma, Pessina nome caldissimo: manca solo l’ok di Friedkin (VIDEO)

Matteo Pessina come ultimo tassello di un mercato movimentato e deciso al fotofinish. In queste ultime ore sono arrivate conferme del forte e concreto interesse della Roma e di Gasperini per l’ex centrocampista dell’Atalanta, ora al Monza.

Per il tecnico giallorosso il nome di Pessina sarebbe il completamento ideale per la mediana, che ha ancora bisogno di un rinforzo visto che El Aynaoui lascerà i giallorossi a fine anno per andare in coppa d’Africa.

L’operazione è avviatissima, racconta Matteo Moretto su Youtube, manca solo il via libera dei Friedkin per mettere l’ultimo tassello a questa trattativa con il Monza.



