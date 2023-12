Calciomercato Roma, pressing sul Chelsea per avere Chalobah in prestito

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sembra aver individuato in Trevoh Chalobah il calciatore giusto per rinforzare la propria difesa, rimasta orfana di Chris Smalling, ormai ai box da inizio stagione.

Stando a quanto scrive oggi il portale Gazzetta.it, Tiago Pinto è in pressing sul Chelsea, club inglese che ha ottimi rapporti con i giallorossi, per avere il difensore 24enne in prestito dal prossimo gennaio.

La partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa impone alla Roma di rintracciare con solerzia un rinforzo per il prossimo mercato invernale. Ecco perchè il general manager ha già allacciato i contatti con i Blues per studiare l’operazione.

La Roma non è l’unico club che negli ultimi mesi si è interessato a Chalobah: anche Bayern Monaco, Lipsia, Milan e Inter hanno sondato il calciatore inglese che sta trovando poco spazio con la maglia del Chelsea.

Fonte: Gazzetta.it