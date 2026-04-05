Calciomercato Roma: prima offerta per il rinnovo di Pellegrini, il calciatore prende tempo

La Roma rompe il ghiaccio con Lorenzo Pellegrini. Come riportato dal giornalista Matteo De Santis ai microfoni di Radio Manà Sport, tra il club giallorosso e il centrocampista c’è già stato un primo dialogo esplorativo per il rinnovo del contratto. Una fase ancora iniziale, con la società che avrebbe presentato una prima proposta non ufficiale intorno ai due milioni di euro annui. Un punto di partenza, più che una cifra definitiva.

Il percorso di Pellegrini in questa stagione racconta di una trasformazione importante: da possibile partente a pedina fondamentale per Gasperini, che lo ha inserito tra le garanzie richieste alla società per il futuro. Adesso il suo rinnovo sembra più probabile di quanto non fosse solo qualche settimana fa, e il numero 7 non ha chiuso la porta alla proposta ricevuta.

L’entourage, però, si è preso del tempo per valutare e riflettere. Una posizione attendista che lascia ancora aperti diversi scenari, con Inter, Napoli e Juventus sempre alla finestra nel caso in cui la trattativa non dovesse andare in porto.

Fonte: Radio Manà Sport