Calciomercato Roma: prima offerta per il rinnovo di Pellegrini, il calciatore prende tempo

La Roma rompe il ghiaccio con Lorenzo Pellegrini. Come riportato dal giornalista Matteo De Santis ai microfoni di Radio Manà Sport, tra il club giallorosso e il centrocampista c’è già stato un primo dialogo esplorativo per il rinnovo del contratto. Una fase ancora iniziale, con la società che avrebbe presentato una prima proposta non ufficiale intorno ai due milioni di euro annui. Un punto di partenza, più che una cifra definitiva.
Il percorso di Pellegrini in questa stagione racconta di una trasformazione importante: da possibile partente a pedina fondamentale per Gasperini, che lo ha inserito tra le garanzie richieste alla società per il futuro. Adesso il suo rinnovo sembra più probabile di quanto non fosse solo qualche settimana fa, e il numero 7 non ha chiuso la porta alla proposta ricevuta.
L’entourage, però, si è preso del tempo per valutare e riflettere. Una posizione attendista che lascia ancora aperti diversi scenari, con Inter, Napoli e Juventus sempre alla finestra nel caso in cui la trattativa non dovesse andare in porto.
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Fonte: Radio Manà Sport
meno Malen
Come sarebbe bello se Pellegrini ricevesse una prima offerta dopo tanti anni di mancanza di offerte e dimostrasse il suo amore verso la Roma accettando il rinnovo a parita di condizioni.Si attendono offerte
Beh, “con Inter, Napoli e Juventus sempre alla finestra nel caso in cui…”. Negli altri casi, invece, le offerte le fanno da quando il giocatore diventa svincolato, cioè da febbraio. Non “nel caso in cui”. Che stiano alla finestra le top squadre della serie A, diciamo che è un’illazione fino a seria prova contraria…
Prende tempo perché è attaccato alla maglia/piazza 😁. Mi auguro che le strade si dividano (di queste persone in scadenza). Se fosse vero mi auguro di non sentire poi il tecnico lamentarsi per scarso rendimento o per problemi fisici.
…base di partenza ??????????
Per me Pellegrini nei 16 a 2 mln annui ci può stare, come gli altri a scadenza. Nein16 a 2 mln. Lo ripeto per i prevenuti. Per età, storico infortuni e diciamo pure tigna LP7 e Dybala di più, dalla Roma, non possono pretendere, anche considerando quanto ricevuto finora restituendo molto meno sul campo. Poi se trovano altri che danno di più, tipo la rube per Celik, se è vero, non ci strappiamo le vesti. Ovvio che i tagli o i risparmi totali vanno reinvestiti per l’11 titolare.
Quando a Pellegrini sarà data la giusta dimensione ( nella rotazione, non capitano, un ingaggio nei parametri, nessun posto garantito se non per merito), vorrà dire che la Roma avrà un organico forte e sano.
Sino a che Pellegrini sarà tra i piu pagati, quindi tra i piu contestati, vorrà dire che saremo ancora lontani dall’avere una squadra a livello di CL e di vittorie vere, che non siano episodiche o derby.
guarda che me sa che alla finestra non ce sta nessuno ad aspetta senno da mo che avevi ricevuto offerte e spero che questi primi approcci per il rinnovo siano solo invenzioni dei soliti giornalai. Forza Roma
mi domando cosa ci fanno Napoli Juve Inter con Pellegrini
Comincia il film: stage 1 “Il prezioso”……
Dobbiamo fare una squadra forte con questi non si può fare, pure se si chiamano Dybala Pellegrini. Ormai sono giocatori che devono andare in altre squadre. La Roma deve puntare a far venire giocatori forti fisicamente e tecnicamente, noi siamo la capitale e dobbiamo avere elementi che ti fanno fare punti giocando e non stando sempre fuori.
ci pensa puré😂
La gente pensa che andato via Pellegrini, al posto suo arriverà chissà chi. Sarà promosso titolare quell’onesto pedatore che è El Aynaoui dopodiché si tornerà a rimpiangere Pellegrini.
Francamente se gli offrono meno di Mancini e Cristante capisco che ci pensa.
@alberto, concordo. Aver rinnovato Mancini ha creato il precedente che avremmo dovuto evitare
Ci deve pensare ! per me 2 sono troppi per uno che non ha mai spostato nulla ! Vale quanto un giocatore di serie B . Cmq il trio non riusciremo a toglierci dalle scatole è un trio che ci da e ci darà grandi successi . Mamma mia quando avremo una squadra da scudetto con cristante mancini e pellegrini si pensa di vincere lo scudetto vendendo anche un big andiamo bene.
memo male
Se rinnova è un miracolato, dovrebbe firmare e zitto, quando gli ricapita,un giocatore da poco,a parte qualche episodio una volta al mese.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.