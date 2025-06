Calciomercato Roma, proposta shock dell’Al Hilal a Dybala: la Joya dice ancora “no” ai soldi degli arabi

L’Al Hilal di Simone Inzaghi ha tentato il colpo Dybala, ma si è trovato davanti un secco rifiuto. Come riportato dal giornalista argentino César Luis Merlo, il club saudita aveva messo sul piatto un’offerta da 10 milioni di dollari netti per avere subito il fantasista argentino e fargli disputare il Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Una proposta lampo di quelle da far tremare i polsi che però non ha convinto la Joya. Dybala ha gentilmente declinato, ringraziando Inzaghi per la stima ma facendo sapere di voler restare in Europa, almeno per ora.

Il numero 21 della Roma vuole concentrarsi sulla prossima stagione in giallorosso, convinto di poter essere ancora protagonista ad alti livelli nel calcio che conta. Un segnale chiaro anche alla società: Paulo è ancora legato alla Roma, anche se il mercato resta in agguato.